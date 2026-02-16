Συνεχίζει για δύο μήνες στην Μπασκόνια ο Ομορούγι

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε πως έφτασε σε συμφωνία με τον Γιουτζίν Ομορούγι και έτσι ο Νιγηριανός θα συνεχίσει για ακόμα δύο μήνες στον ισπανικό σύλλογο.

Ο ισπανικός σύλλογος έκανε γνωστό πως οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία και έτσι ο Νιγηριανός φόργουορντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της ομάδας για ακόμα δύο μήνες.

Μάλιστα, υπάρχει και οψιόν ανανέωσης μέχρι το φινάλε της σεζόν.