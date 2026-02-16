Συνεχίζει για δύο μήνες στην Μπασκόνια ο Ομορούγι

Η συνεργασία της Μπασκόνια με τον Γιουτζίν Ομορούγι θα συνεχιστεί.
Ο ισπανικός σύλλογος έκανε γνωστό πως οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία και έτσι ο Νιγηριανός φόργουορντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της ομάδας για ακόμα δύο μήνες.
Μάλιστα, υπάρχει και οψιόν ανανέωσης μέχρι το φινάλε της σεζόν.
📰 Eugene Omoruyi continuará vistiendo de azulgrana dos meses más— Kosner Baskonia (@Baskonia) February 16, 2026
Kosner Baskonia y Eugene Omoruyi han llegado a un acuerdo para extender su contrato por dos meses más de la presente temporada, con opción de ampliación hasta final de temporada 🔵🔴 pic.twitter.com/YWnYcb67pB