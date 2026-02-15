ΠΑΟΚ: Αμφίβολος για το Κύπελλο ο Ντίμσα

Με προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το Κύπελλο με τον Τόμας Ντίμσα να είναι αμφίβολος λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Μπορεί η εικόνα της ομάδας στη μεγαλύτερη διάρκεια του χθεσινού αγώνα να δημιούργησε προβληματισμό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ είναι μέσα και στους τρεις στόχους του, έχοντας μπροστά του μεγάλες προκλήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Η αλλαγή νοοτροπίας και αγωνιστικής συμπεριφοράς είναι αυτά πάνω στα οποία δουλεύουν πλέον ο Ζντοβτς και οι συνεργάτες του, με τον χρόνο να είναι ελάχιστος, καθώς ακολουθούν οι αγώνες του Final8.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο, με το πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη (18/2 στις 20:00) στο Ηράκλειο. Σε περίπτωση πρόκρισης από τον προημιτελικό της Τετάρτης, θα αντιμετωπίσει μία ημέρα αργότερα (19/2, 20:00) τον νικητή του προημιτελικού Ηρακλής – Μύκονος Betsson.

Εκτός προπόνησης έμεινε σήμερα ο Tόμας Ντίμσα, λόγω ενοχλήσεων στη μέση, από πρόβλημα που προέκυψε στη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Λιθουανός είχε ένα μυϊκό σπασμό στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, χρειάστηκε να κάνει ένεση για να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο και ακολουθεί πλέον πρόγραμμα θεραπείας, με την συμμετοχή του στο Allwyn Final 8 να είναι αμφίβολη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) θα πραγματοποιηθεί η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena, ενώ το πρωί της Τρίτης (17/2), η αποστολή της ομάδας μα θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο, ενόψει της συμμετοχής της στο Κύπελλο.