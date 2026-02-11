Η Μερσίν κάνει λόγο για «προκλητικά πανό στην Ελλάδα» και καλεί τον κόσμο κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο πρόεδρος της Μερσίν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πανό στο παιχνίδι του Πανιωνίου με την Μπεσίκτας και κάλεσε τον κόσμο στο γήπεδο στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά:

«Τα τελευταία 4 χρόνια, φτάνοντας σε Final Four και τελικούς στην Ευρώπη, συνηθίσαμε την πόλη μας στα υψηλότερα επίπεδα.

Στο σημείο που έχουμε φτάσει πλέον, για εμάς και για την πόλη μας, κανένα αποτέλεσμα πέρα από την κατάκτηση του τίτλου δεν θεωρείται επιτυχία.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να γίνουμε πρωταθλητές Ευρώπης.

Βλέπουμε τον αγώνα με την ελληνική ομάδα Παναθηναϊκό ως ένα ισχυρό μήνυμα που θα δώσουμε στους αντιπάλους μας προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την προσπάθεια που θα δείξουμε στο γήπεδο, θέλουμε να ενωθεί και η ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί στις εξέδρες.

Σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε να γεμίσουμε το Σερβέτ Ταζεγκιούλ Σπορ Σαλόνου, τόσο για να δώσουμε δύναμη στην ομάδα μας όσο και για να δείξουμε στους αντιπάλους μας πόσο ξεκάθαρος είναι ο στόχος μας.

Επίσης, καταδικάζουμε έντονα τα προκλητικά πανό και τα ρατσιστικά συνθήματα που αναρτήθηκαν στον αγώνα του EuroCup που διεξήχθη στην Ελλάδα και όπου εκπροσωπούσε τη χώρα μας η Μπεσίκτας, και καλούμε όλους τους φιλάθλους να έρθουν στο γήπεδο με σκοπό η Μερσίνη να αποτελέσει παράδειγμα για την Ευρώπη σε αυτόν τον αγώνα».