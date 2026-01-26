Η Ντουμπάι συνεχίζει αήττητη στην Αδριατική Λίγκα (14-0), καθώς «λύγισε» άνετα και την FMP (98-82) με πρωταγωνιστή τον Ντζάναν Μούσα (21π.).

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς συνεχίζει τη... δίχως φρένα πορεία της στην Αδριατική Λίγκα. Πλέον, το κλαμπ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει ρεκόρ 14-0.

Για να έρθει η άνετη επικράτηση επί της FMP χρειάστηκε το σούπερ παιχνίδι του... ορεξάτου Ντζάναν Μούσα (21 πόντοι με 4/6 τρίποντα). Από εκεί και πέρα, στους πρωταγωνιστές των νικητών ήταν και οι Μφιόντου Καμπενγκέλε (16 πόντοι) και Αλεκσά Αβράμοβιτς (13 πόντοι και 6 ασίστ).

Η Ντουμπάι πλέον ετοιμάζεται για τον... τελικό της ενόψει των Play-in της Euroleague με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα (30/1, 21:00).

Τα Δεκάλεπτα: 30-26, 51-39, 73-64, 98-82.