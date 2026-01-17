Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Αμαρουσίου (104-89) παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ ανά διαστήματα. Άνοιξε το rotation ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν την διαβολοβδομάδα και πήρε σκορ από όλους τους παίκτες του.

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε αντίσταση κόντρα στο Μαρούσι, είχε άνετο απόγευμα επικρατώντας με 104-89 και συνεχίζει αήττητος την πορεία του στην Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν την όγδοη 100άρα τους την τρέχουσα σεζόν και συνεχίζουν στην κορυφή της βαθμολογίας με 14-0, την στιγμή που η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έπεσε στο 3-11.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation ενόψει διαβολοβδομάδας, πήρε σκορ από όλους τους παίκτες τους, οι οποίοι μοίρασαν 35 ασίστ, σουτάροντας με 39% στο τρίποντο (13/33τρ.). Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν αφήνει το πόδι από το γκάζι, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να μετρά 23 πόντους με 5 ασίστ και 7/9 σουτ, έχοντας άξιο συμπαραστάτη του τον Ταϊρίκ Τζόουνς (15π. 9ρ.) που αρχίζει σιγά-σιγά να μπαίνει στο κλίμα των «ερυθρολεύκων». Διψήφιος ο... άστοχος Πίτερς (15π. 4/10σ. 8ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Περάντες ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους και 4 ασίστ, με τον Κουζέλογλου να συμπληρώνει 14 πόντους. Πληθωρική εμφάνιση του Μέικον με 10 πόντους και 12 ασίστ, καλή παρουσία του Ντε Σόουζα (11π.) που έδωσε λύσεις στην ρακέτα.

Βρήκε ρυθμό ο Ολυμπιακός, έδωσε σκορ ο Βεζένκοφ για το διψήφιο προβάδισμα

Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο αρχικό σχήμα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός την αναμέτρηση, με τους Παπανικολάου και Βεζένκοφ να βρίσκουν σκορ μέσα από την ρακέτα (4-2). Ο Ντόρσεϊ έδωσε σκορ από τα 6.75μ. με το Μαρούσι να έχει ρυθμό στην επίθεση (9-8 στο 3’) και τους «ερυθρόλευκους» να ανοίγουν το γήπεδο για το +5 (13-8 στο 4’). Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου παρουσίαζε ανταγωνιστικό πρόσωπο με τον Περάντες να μειώνει στο πόντο (16-15 στο 5’), με τους Πειραιώτες να «τρέχουν» 7-0 σερί για το 23-15 στο 6’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επιβάλει τον ρυθμό της, ο Βεζένκοφ έγινε γρήγορα διψήφιος (13π. 5/5σ.), με τον Ουόκαπ να εκτελεί από τα 6.75μ. και τον Ολυμπιακό να κλείνει στο +10 (32-22) το πρώτο δεκάλεπτο.

Υπερηχητικός ο Ολυμπιακός, πάτησε το γκάζι και… εκτοξεύθηκε

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέταξε την second unit στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους «ερυθρόλευκους» να κυκλοφορούν εξαιρετικά την μπάλα (16ασ.) για να εκτοξεύσουν την διαφορά στο +16 (38-22 στο 12’). Ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι, χτυπούσε συνεχώς μέσα από την ρακέτα (13/15δ.) και όλοι οι παίκτες που είχαν πατήσει παρκέ είχαν βρει σκορ για το +20 (48-28 στο 15’). Ήταν φανερό πως το Μαρούσι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό που είχε δώσει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός (+25, 55-30 στο 16’), που είχε 19 ασίστ για 3 λάθη σε 17’ παιχνιδιού. Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το ημίχρονο στο +20 (61-41), επέβαλαν τον ρυθμό τους και είχαν βάλει τις βάσει για μια πολύ εύκολη νίκη.

Διατήρησε το προβάδισμα του στα επίπεδα των 20π. ο Ολυμπιακός

Με τον Λαρεντζάκη στην πεντάδα μπήκε στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός, με τον Έλληνα γκαρντ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. για 66-41. Οι «ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν αρκετά, κάνοντας κάποια επιπόλαια λάθη, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να μην το εκμεταλλεύεται και την διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (+22, 70-48 στο 24’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, άνοιγαν γρήγορα το γήπεδο, ο Ντόρσεί «πυροβολούσε» από μακριά (3/6τρ.) με την διαφορά να εκτοξεύεται στο +25 (83-58 στο 28’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους Πειραιώτες στο +21 (89-68), με τις δυο ομάδες να μην δίνουν βάση στις άμυνες.

Τυπικού χαρακτήρα τοο τελευταίο δεκάλεπτο, άνετο απόγευμα για τον Ολυμπιακό πριν την διαβολοβδομάδα

Με γρήγορο 5-0 μπήκε το Μαρούσι στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας στο -16 (89-73), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν χαλαρώσει αισθητά στην άμυνα (91-77 στο 33'). Ο Πίτερς έδωσε επιθετικές λύσεις στον Ολυμπιακό (96-77 στο 34'), που είχε σβήσει τις μηχανές, την στιγμή που το Μαρούσι έριξε την διαφορά κάτω τους 20π. (-16, 98-82 στο 36'). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε την όγδοη 100άρα της την τρέχουσα σεζόν (100-82 στο 38') και τα τελευταία δυο λεπτά ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν εύκολα στη νίκη (104-89) και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην διαβολοβδομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης