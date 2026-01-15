Άρωμα ΝΒΑ στο Βερολίνο με Μάτζικ εναντίον Γκρίζλις

Σήμερα γίνεται το πρώτο (από τα δύο) επί ευρωπαϊκού εδάφους παιχνίδι του ΝΒΑ ανάμεσα στους Ορλάντο Μάτζικ και τους Μέμφις Γκρίζλις. Αποστολή στο Βερολίνο: Τόλης Κοτζιάς.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνονται παιχνίδια του ΝΒΑ μακριά από την Αμερική και τον Καναδά. Σήμερα, λοιπόν, είναι η ώρα του Βερολίνου να φιλοξενήσει ένα τέτοιο ματς. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που στις 21.00 διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην «Uber Arena» οι Μέμφις Γκρίζλις με τους Ορλάντο Μάτζικ. Στους Γκρίζλις προπονητής είναι ο Φινλανδός, Τουόμας Ισαλο (πρώην της Παρί), ενώ στους Μάτζικ το γερμανικό άρωμα είναι έντονο καθώς έχουν Φρανζ και Μορίτζ Βάγκνερ, καθώς και τον Τρίσταν Ντα Σίλβα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ πραγματικά. Νομίζω ότι θα είναι μια υπέροχη εμπειρία και το ίδιο το ταξίδι ήταν υπέροχο μέχρι στιγμής. Χθες (σ.σ προχθές) είχαμε μια μικρή εκδήλωση με όλη την ομάδα για να καλωσορίσουμε όλους τους καλεσμένους που ήρθαν, τους ανθρώπους από την διοργάνωση.

Νομίζω ότι όλοι έφτασαν με ασφάλεια και τώρα είναι ώρα να ετοιμαστούμε. Είμαστε ακόμα στην κανονική σεζόν, οπότε θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τον ίδιο ρυθμό» είπε σχετικά ο φόργουορντ των Μάτζικ, Τρίσταν Ντα Σίλβα. Από την άλλη ο κόουτς των Γκρίζλις, Τουόμας Ισαλο, ο οποίος πέρασε κάποια παιδικά χρόνια στη Γερμανία, ενώ δούλεψε και σε ομάδες της χώρας, είπε τα εξής:

«Εχω αρκετούς φίλους εδώ, με μερικούς από αυτούς έπαιζα από τότε που ήμουν στην τρίτη δημοτικού. Έχω φίλους και επίσης συγγενείς εδώ, καθώς και ανθρώπους από τη Γερμανία που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πραγματικά υπέροχο και κάτι ξεχωριστό να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για όλους τους άλλους εδώ στην Ευρώπη να βλέπουν τους κορυφαίους παίκτες μπάσκετ. Είναι πολύ μοναδικό να είσαι μέρος αυτού».