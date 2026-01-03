Εντυπωσιακός και «διπλός» ο Λανς Ουέρ (14π., 12ριμπ.) βοήθησε τα μέγιστα στην άνετη νίκη του Ηρακλή επί του Περιστερίου Betsson στο κατάμεστο και «καυτό» Ιβανώφειο.

Ο Ηρακλής μετέτρεψε σε… πρωτοχρονιάτικο πάρτι το ματς με το Περιστέρι, καθώς από την πρώτη κιόλας περίοδο ξέφυγε με διψήφιες διαφορές και προσφέροντας θέαμα στους 2.500 φίλους του, έφτασε σε μια εύκολη νίκη. Ανέβηκε στο 6-6 ο Ηρακλής και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη οκτάδα του Α’ γύρου, ενώ το Περιστέρι υποχώρησε στο 5-7.

Για τους νικητές, που σούταραν μόλις 3/17 τρίποντα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν με 18 πόντους και ακολούθησε ο… σούπερ Ουέρ με 14 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κοψίματα, όντας ο MVP του αγώνα. Από 14 πόντους πρόσθεσαν και οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Κρις Σμιθ (7ριμπ.).

Για το Περιστέρι, που είχε μεταξύ άλλων μόλις 50% στις βολές (9/18) ο Άλβαρο Καρντένας έβαλε 16 πόντους, ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν έδωσε άλλους 11 πόντους και ο Τάι Νίκολς έμεινε πολύ χαμηλά, με 7 πόντους και με το απογοητευτικός 3/18 σουτ.

Στην επόμενη αγωνιστική (14η) o Ηρακλής παίζει εκτός έδρας στο ντέρμπι με τον Άρη (10/1, 15:30), ενώ το Περιστέρι αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό (11/1, 16:00).

Ξέφυγε από νωρίς ο Ηρακλής χάρη σε Φόρμαν και Ουέρ

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, ο Φόρμαν (5π.) και ο Νίκολς (7π.) καθοδηγούσαν τις ομάδες τους (9-9) και κάθε κατοχή περνούσε από τα χέρια τους. Οι φιλοξενούμενοι ήταν άστοχοι (1/6τρ.), ο Ηρακλής έβρισκε ρυθμό και με τον Μωραΐτη και τον Ουέρ ξέφυγε στο 21-11 στο τέλος της πρώτης περιόδου, εκμεταλλευόμενος και τα πολλά λάθη (7) του Περιστερίου.

Ο Σμιθ ολοκλήρωσε ένα σερί 12-0 για τον Ηρακλή, προτού ο Κακλαμανάκης βάλει «στοπ» στην εξάλεπτη επιθετική αφλογιστία της ομάδας του (23-13). Ο Ουέρ (11π., 8ριμπ.) ήταν αυτός που έδινε τρομερή ενέργεια και λύσεις σε άμυνα και επίθεση, ξεσηκώνοντας και τον κόσμο και με ένα τρίποντο του Τσιακμά έγινε το 33-15. Ο Έλληνας γκαρντ έγραψε και το 40-18, με το ημίχρονο να κλείνει στο 44-25, διάστημα στο οποίο το Περιστέρι έχανε και τις βολές του (2/6), ενώ είχε υποπέσει ήδη σε 14 λάθη και παράλληλα είχε τον Πέιν φορτωμένο με τέσσερα φάουλ.

Πλησίασε το Περιστέρι, αλλά δεν απείλησε

Οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν πιο δυναμικά και με τον Καρντένας να παίρνει πρωτοβουλίες μείωσε σε 46-31, ενώ το τρίποντο του Βαν Τούμπεργκεν (48-36) ανάγκασε τον Ζόραν Λούκιτς σε τάιμ άουτ. Ο Ηρακλής έκανε λάθη και ο Χάρις με ακόμα ένα τρίποντο έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (48-39), αλλά ο Κακλαμανάκης έχανε τις βολές του (2/6) και την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Έτσι, ο Φόρμαν και ο Ουέρ επανέφεραν τον Ηρακλή σε απόσταση ασφαλείας, διαμορφώνοντας το 60-44 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαζε, οι γηπεδούχοι με τον Φόρμαν και τον Σμιθ έστειλαν τη διαφορά ξανά πάνω από τους 20 πόντους (68-47). Το Περιστέρι είχε μείνει με ένα τρίποντο σε πέντε λεπτά, κάτι που έδειχνε πως ο Ηρακλής θα έφτανε απροβλημάτιστα στη δεύτερη σερί εντός έδρας νίκη. Ο Φόρμαν έγραψε το 72-52 στο 38’ και οι φιλοξενούμενοι απλά μείωσαν στο τελικό 73-59.

Σε λίγο περισσότερα...

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 44-25, 60-44, 73-59

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.