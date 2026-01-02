Με τον Μόργκαν σε τρομερό βράδυ (22 π.), η Βίρτους «πάτησε» την Αρμάνι Μιλάνο στη Μπολόνια με σκορ 97-85 και πήρε το ιταλικό ντέρμπι.

Μεγάλη νίκη για τη Βίρτους, με την ομάδα της Μπολόνια να επικρατεί στο ντέρμπι της Ιταλίας κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 97-85. Οι γηπεδούχοι είχαν σε τρομερό βράδυ τον Ματ Μόργκαν (22 πόντους, 5/8 τρίποντα), ενώ πολύ καλό ματς έκανε και Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ (20π. 4/5 τρ.). Για τους Μιλανέζους ξεχώρισε ο Νίμπο με 15 πόντους.

Έτσι, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ανέβηκε στην 13η θέση με ρεκόρ 8-10, ενώ από την άλλη πλευρά η Αρμάνι μετά την ήττα βρίσκεται στην 11η θέση με ρεκόρ 11-11.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Τζουζέπε Ποέτα, με τη Μιλάνο να ξεκινά δυνατά και από νωρίς να βρίσκεται μπροστά στο +9 (10-19). Μάλιστα, το επιθετικό κρεσέντο συνεχίστηκε και ο Νίμπο ανεβασε τη διαφορά στο +12 (12-24), ενω το σκορ περιόδου ήταν 14-27.

Έτσι ξεκίνησε και το 2ο δεκάλεπτο, με την Αρμάνι να κρατα σταθερά τη διαφορά της (23-38). Κάπου εκεί άλλαξαν ωστόσο τα πράγματα και η Βίρτους ξεκίνησε την αντεπίθεσή της. Με ένα επί μέρους σκορ 16-1 η Μπολόνια έφερε στα ίσα το ματς (39-39), χωρίς να καταφέρει να περάσει μπροστά στο σκορ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 47-47.

Ό,τι δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο το κατάφερε με την αρχη του δευτέρου η Βίρτους, με τον Μόργκαν με τρίποντο να βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του (50-47) και από εκεί και πέρα να μην κοιτά ξανά πίσω. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι ήταν αρκετά εύστοχοι, σε αντίθεση με την αρχή της αναμέτρησης και διαφορά έφτασε μέχρι και το +15 γρήγορα (75-60), με την Μιλάνο να μειώνει στο -11 πριν τελειώσει η 3η περίοδος (77-66).

Με τον ίδιο τρόπο εξελίχθηκε και το τελευταίο δεκάλεπτο στο ματς, με την ομάδα του Ιβάνοβιτς να κρατά το υπέρ της σκορ και να μην αφήνει να φτάσει κοντά η διαφορά. Ο Σίλντς μείωσε σε 83-74, ωστόσο γρήγορα με δύο τρίποντα των Χάκετ και Μόργκαν η Μπολόνια ανέβηκε ξανα στο +15 (89-74) και «καθάρισε» το ματς, με τη Βίρτους να φτάνει τελικά στη νίκη με σκορ 97-85.

Τα δεκάλεπτα: 14-27, 33-20, 30-19, 20-19

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