O από μηχανής... Ντε Κολό με τρία συνεχόμενα τρίποντα στο τέλος έδωσε την νίκη στην Βιλερμπάν (94-89) απέναντι στην Παρί, σε έναν τρομερό γαλλικό «εμφύλιο».

Η Βιλερμπάν (6-13) υποδέχτηκε την Παρί (6-13) στον γαλλικό «εμφύλιο» και πήρε την νίκη με τον Ντε Κολό να βγάζει πάλι λαγούς από το καπέλο του. Ο Γάλλος με τρία συνεχόμενα τρίποντα στην τέταρτη περίοδο καθάρισε την Παρί. η οποία μέχρι τα μέσα της τέταρτης περιόδου ήταν καλύτερη στο παρκέ. Παρόλα αυτά το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, με τον Ιφί εξαιρετικό Ιφί σε όλο το ματς, μοιραίο, καθώς ήταν αυτός που έκανε τρία μαζεμένα λάθη και έδωσε την ευκαιρία στην αντίπαλό του, να επιστρέψει στο παιχνίδι και εν τέλει να πάρει και την νίκη με 94-89, πιάνοντας την Παρί στο 6-13.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Παρί ήταν οι Ιφί ( 26π. 7ασ.) και Ερέρα (11π. 4ρ.) ενώ για την νικήτρια Βιλερμπάν, ξεχώρισαν οι Γκλιν Γουότσον (28π) και Ντε Κολό (17π. 5ασ.).

Την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί «διαβολοβδομάδα», με την Βιλερμπἀν να υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (6/1, 21:00) και στην συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ισπανία και την Βιτόρια (9/1, 21:30) για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Αντίθετα η Παρί θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Έφες (7/1, 19:30) στην Πόλη και αμέσως μετά θα ταξιδέψει στο Ισραήλ για να παίξει με την Χάποελ Τελ Αβίβ (9/1, 20:00) του Δημήτρη Ιτούδη.

Με οδηγό τον Ιφί μπροστά στο ημίχρονο η Παρί

Το παιχνίδι ξεκίνησε όπως ακριβώς το περιμέναμε, γρήγορες επιθέσεις, πολλά σουτ όμως όχι και υψηλό σκορ, καθώς μετά από πέντε λεπτά, οι δύο ομάδες είχαν σκοράρει 22 πόντους μαζί (7-15). Ο Ναντίρ Ιφί ήταν αυτός που ξεχώρισε με 6 πόντους και 2/2 τρίποντα. Η Βιλερμπάν επέστρεψε από το -8 ένα επιμέρους 6-0 (13-15). Οι φιλοξενούμενοι με 5/9 τρίποντα ήταν αυτοί που οδηγούσαν στο σκορ στην πρώτη περίοδο με 23-20.

Στην δεύτερη περίοδο, ο Γουότσον βρήκε ρυθμό φτάνοντας τους 10 πόντους με 4/5 σουτ, έδωσε σκορ και ψυχολογία στην ομάδα του, αλλά και το προβάδισμα με 28-27. Στην αντίπερα όχθη, ο Ιφι ήταν «καυτός» με 12 πόντους και 2 ασίστ. Το παιχνίδι είχε μια δόση από ντέρμπι, με αρκετά φάουλ από τις δύο ομάδες, και αρκετή ένταση στην άμυνα γενικότερα. Με το σκορ στο 34-34, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η Παρί αποφάσισε να παίξει άμυνα και πήγε την διαφορά στους οκτώ (34-41). Η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ μείωσε σε 41-43 λίγο πριν το τέλος όμως η ομάδα του Παρισιού πήγε προηγούμενη στο σκορ στα αποδυτήρια με 41-46.

«Clutch» Ντε Κολό έδωσε την νίκη στην Βιλερμπάν

Με τρίποντο του Ιφί ξεκίνησε το δεύτερο μέρος και την Παρί για πρώτη φορά στο +9 (41-49) όμως η Βιλερμπάν βρήκε αμέσως την απάντηση με δικό της 10-1, περνώντας μπροστά στο σκορ με 51-50. Μετά από περίπου πέντε λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι συνέχισε να είναι ντέρμπι. Μέχρι εκείνο το σημείο, κυρίαρχη του δεκαλέπτου ήταν η ομάδα από την Λυών με 10-6 επιμέρους σκορ, και τον Γκλιν Γουότσον σε τρελά κέφια με 14 προσωπικούς πόντους. Το προβάδισμα ήταν πια στα χέρια των γηπεδούχων με 55-52. Η Παρί πέρασε ξανά μπροστά με φλότερ του Ερέρα (55-57) και με τρίποντο του Ουίλις έφυγε ξανά στο +5 (55-60) και συνολικά επιμέρους σκορ 9-2.

Όπως στην τρίτη, έτσι και στην τέταρτη περίοδο η Παρί ξεκίνησε με τρίποντο, αυτή την φορά από τον Μόργκαν για το 61-67 με τον Χάρισον να απαντά για τους γηπεδούχους με δικό του σουτ τριών πόντων. Ο Γουότσον έβαλε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο και έφερε το παιχνίδι στον πόντο (69-70), 5:34' πριν από το τέλος της αναμέτρησης στην Λυών. Με το ρολόι πια κάτω από τα πέντε λεπτά, ο Εντιἀγε πήγε στην γραμμή των βολών και έφερε το παιχνίδι στα (72-72), σε ένα φοβερό ντέρμπι με αλλεπάλληλες ανατροπές. Ο Νάντο Ντε Κολό με τρίποντη βόμβα έδωσε το προβάδισμα στην Ασβέλ με 77-74 , 3:30' πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Βιλερμπάν πέτυχε και νέο τρίποντο, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του με 80-77. Το μεγαλύτερο προβάδισμα για την γηπεδούχο ομάδα ήρθε με ένα καλάθι του Χάρισον, κάνοντας το σκορ 82-77. O Nτε Κολό έβαλε τρίτο συνεχόμενο τρίποντο φτάνοντας τους 17 πόντους και έκανε το σκορ 85-79 ενώ ο λίγο αργότερα ο Γουότσον με δικό του τρίποντο έστειλε την διαφορά στους 7 (88-81) και υπέγραψε την νίκη της Βιλερμπάν.

Tα δεκάλεπτα: 20-23, 41-46, 61-64, 94-89

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