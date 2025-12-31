Πλώτας: «Είμαστε από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες, μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους πάντες»

Ο Προμηθέας νίκησε με 80-92 το Περιστέρι εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο γκαρντ των Πατρινών, Νίκος Πλώτας, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την έως τώρα πορεία του Προμηθέα: «Υπάρχει μία θετική πορεία τις τελευταίες αγωνιστικές και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Η νίκη επί της Ρίτας ήταν σημαντική γιατί μάς έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Ακόμη σημαντικότερη ήταν η εκτός έδρας νίκη στο Περιστέρι, είχαμε κάνει κάποιες κακές ήττες προηγουμένως με ΠΑΟΚ και Ηρακλή και κάπως το αναπληρώσαμε».

Για τη φετινή «ταμπέλα» της ομάδας: «Θα έλεγα ότι είμαστε από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες στο πρωτάθλημα. Ο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας προκαλεί ενδιαφέρον στον κόσμο, είναι κάτι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Πηγαίνουμε αρκετά καλά, έχουμε θετικό αποτέλεσμα με τη φετινή απόφαση της διοίκησης».

Για τη νοοτροπία του Προμηθέα: «Είδατε και με τη Ρίτας, υπήρχε μεγάλη διαφορά πόντων. Έτσι είναι το στυλ μας, ο ρυθμός δε μας επιτρέπει να παρατάμε το ματς. Μας βοηθάει να επιστρέψουμε. Η “ταυτότητα” μας είναι η άμυνα, με αυτό θα πορευτούμε στη συνέχεια. Πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι και στην επίθεση να εκτελέσουμε. Τρέχουμε στον αιφνιδιασμό και πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρούμε τον ανοικτό παίκτη ο οποίος θα σουτάρει. Ο κόουτς μάς δίνει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση».

Για το επερχόμενο (03/01) παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Προφανώς έχουμε στόχο να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα ώστε να πάρουμε την απευθείας πρόκριση στο Final-8 του Κυπέλλου. Είναι ένα ματς με έναν αντίπαλο που ξέρουμε τι ρόστερ έχει. Πρέπει να είμαστε σε όλη τη διάρκεια συγκεντρωμένοι».

Για τη συνέχεια στην Ευρώπη: «Θέλουμε να συνεχίσουμε, είναι μία ευκαιρία να διακριθούμε ατομικά και ομαδικά. Η Σαλόν είναι αθλητική ομάδα. Μπορεί να κάναμε κακές ήττες προηγουμένως, αλλά είμαστε σε καλή θέση και μπορούμε να ανταγωνιστούμε κάθε ομάδα. Μη λέμε πολλά, το να νικάς την Ρίτας με αυτόν τον τρόπο σημαίνει κάτι. Έχουν πολύ καλούς παίκτες. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Δείχνουμε χαρακτήρα».

Για τις ευκαιρίες που δίνει ο Προμηθέας στους νεαρούς αθλητές: «Κακά τα ψέματα, κάποιος έπρεπε να κάνει την αρχή. Υπάρχει ένα χάσμα ηλικιακό. Αρκετοί αποσύρονται και από πίσω δεν υπάρχει το υλικό για τη συνέχεια. Ήταν σωστή η απόφαση του Προμηθέα, με βάση τις δυνατότητες και του κάθε παίκτη, να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του φετινού πρωταθλήματος. Τα μπάτζετ είναι υψηλά, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Εγώ σε κάθε παιχνίδι προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στην άμυνα. Για να σταθείς σε αυτό το επίπεδο πρέπει να παίξεις σκληρή άμυνα, από εκεί πρέπει να ξεκινάει κάθε παίκτης, οπότε με αυτό πορεύομαι».