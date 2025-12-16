Η Μακάμπι άντεξε, έβγαλε «ψυχή» και πήρε την νίκη στην κεκλεισμένων των θυρών «CocaCola Arena» απέναντι στην Ντουμπάι με 97-95 πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στην Euroleague.

Η Ντουμπάι (7-9) υποδέχτηκε την Μακάμπι Τελ Αβίβ (6-10) στην άδεια «CocaCola Arena» και γνώρισε την ήττα (95-97) από την ομάδα του Όντετ Κάτας. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και με έναν εκπληκτικό Τζέιλεν Χόρντ (21π. 6ρ.) αλλά και τον Ρόμαν Σόρκιν (17π. 3ρ.) πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στην φετινή Euroleague. Αντίθετα, η Ντουμπάι του μαγικού ΜακΚίνλει Ράιτ (26π. 10ασ. 7ρ.), ο οποίος έφερε το ματς στα ίσια με... τετράποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν κατάφερε να μείνει να αήττητη στην έδρα της (η ήττα από την Χάποελ ήταν σε ουδέτερο έδαφος) και απομακρύνθηκε από την 10η θέση της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική η Ντουμπάι θα ταξιδέψει στην Πόλη για να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (19/12, 19:30) ενώ η Μακάμπι θα υποδεχτεί στο Ισραήλ την Βαλένθια (18/12, 21:05).

Με «καυτό» ΜακΚίνλει Ράιτ μπροστά στο ημίχρονο η Ντουμπάι

Η Μακάμπι μπήκε δυνατά στο παρκέ και πήρε προβάδισμα 4 πόντων (4-8) στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Σόρκιν να πετυχαίνει 6 πόντους με 2/2 τρίποντα. με την Ντουμπάι να βρίσκει άμεση απάντηση πετυχαίνοντας επτά αναπάντητους πόντους, παίρνοντας προβάδισμα (11-8) με πρωταγωνιστή τον ΜακΚίνλει Ράιτ (4. 2ασ.). Μετά τα πρώτα 7' παιχνιδιού, η Ντουμπάι πήρε και το μεγαλύτερο προβάδισμα στο παιχνίδι (25-18) με το τρίτο τρίποντο του Άντερσον (3/4 τρ.). Οι γηπεδούχοι με εκπληκτικά ποσοστά (8/11 διπ. 4/7τρ.) τελείωσαν προηγούμενοι την περίοδο με 30-23.

Στην δεύτερη περίοδο η Μακάμπι ξεκίνησε ξανά δυνατά με ένα επιμέρους σκορ 7-0 και ισοφάρισε γρήγορα σε 30-30, παίζοντας μάλιστα και καλή άμυνα, που οδήγησε τους γηπεδούχους σε εύκολα λάθη. Λιφ και Μπλατ ήταν αυτοί που έδωσαν το έναυσμα της αντεπίθεσης για την ομάδα του Όντετ Κάτας. Το σερί της Μακάμπι έφτασε στο 12-0 και η διαφορά για τους Ισραηλινούς στο +6 για πρώτη φορά στο παιχνίδι (31-37).Όσο περνούσε η ώρα, οι δύο ομάδες έβαζαν σε δεύτερη μοίρα την άμυνα και έδιναν επιθετική παράσταση. ΜακΚίνλει Ράιτ από την μία (12π. 5ασ.) και Ρόμαν Σόρκιν από την άλλοι, οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Η Ντουμπάι πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη στο σκορ με 52-51.

Άντεξε στην πίεση της Ντουμπάι και πήρε την νίκη η Μακάμπι

Όπως στην δεύτερη περίοδο, έτσι και στην έναρξη της τρίτης, η Μακάμπι έκανε σερί 7-0 και από το -1 του ημιχρόνου, βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 52-59, με την «ομάδα του λαού» να έχει τρομερή ευστοχία έξω από τα 6.75 (10/21). Ο Κάτας έβλεπε την ομάδα του να ελέγχει τον ρυθμό στην τρίτη περίοδο και μάλιστα πήρε και την μεγαλύτερη διαφορά στο ματς με +11 (60-71) με τον Ρόμαν Σόρκιν να ηγείται, έχοντας 17 πόντους με 7/8 σουτ μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου. Μια τρίποντη βόμβα του Λούτνμπεργκ εκτόξευσε την διαφορά στο +18 για τους φιλοξενούμενους (59-77), δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του αν και νωρίς στο παιχνίδι (2:45').

Τέταρτη και τελευταία περίοδος, η Ντουμπάι έβγαλε αντίδραση και με ένα γρήγορο 4-0 μείωσε στους 9, ρίχνοντας την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα μετά από αρκετή ώρα. Ο ΜαΚίνλει Ράιτ ήταν ασταμάτητος, φτάνοντας τους 23 πόντους και τις 8 ασίστ, βάζοντας μάλιστα την Ντουμπάι ξανά στο παιχνίδι, επιστρέφοντας από το -17 στους 5 (78-83) 5:35' πριν από το τέλος. Η Ντουμπάι πλησίασε ακόμη πιο κοντά, στον πόντο συγκεκριμένα (84-85) με τρίποντο του Κόντιτς, κάνοντας το παιχνίδι ντέρμπι. Ο Όντετ Κάτας είδε τον Λόνι Ουόκερ να αποβάλλεται μετά από τεχνική ποινή , και ενώ νωρίτερα είχε χρεωθεί και με αντιαθλητικό φάουλ. Περίπου 4 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού, ο Τζάστιν Άντερσον κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ και με τρεις εύστοχες βολές ισοφάρισε σε 87-87. Ο ΜακΚίνλει Ράιτ με απίστευτο τρίποντο και φάουλ ισοφάρισε σε 95-95 αλλά η Μακάμπι πήρε στο τέλος την νίκα με 97-95 με «χρυσό σκόρερ τον Μπρίσετ.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 52-51. 66-79. 95-97

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