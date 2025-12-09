Μπλοσομγκέιμ: «Δεν θεωρώ δύσκολο να μαρκάρω τον Βεζένκοφ»

Ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη διαδρομή του στη Μονακό, στον περσινό τελικό του Final Four και στον Σάσα Βεζένκοφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Triple Threat Show powered by Bwin»:

Για το πως εξελίχθηκε το παιχνίδι του μέσα σε πέντε χρόνια: «Το 2020 ήμουν ένας παίκτης που είχε την μπάλα στα χέρια του πολύ και δεν την μοιραζόταν με τους άλλους, θα έλεγα ότι δημιουργούσα περισσότερο για τον εαυτό μου. Όταν ήμουν στο Σαν Αντόνιο μιλούσαν πάντα για το 0.5 σκεπτικό. Ότι πρέπει να πάρεις μια απόφαση σε 0.5 δευτερόλεπτα, είτε να σουτάρεις, είτε να πασάρεις είτε να διεισδύσεις. Νομίζω ότι τώρα το παιχνίδι μου δίνει πολύ σημασία σε αυτό, επειδή τώρα επιτίθεμαι εκτός των close out. Πιάνω την μπάλα και εκτελώ και παίρνω γρήγορες αποφάσεις, όπου δεν χρειάζεται να πάρω την μπάλα στην απομόνωση και να δημιουργήσω το δικό μου σουτ, είναι εύκολο για μένα. Όταν δέχομαι μια πάσα στη αδύνατη πλευρά, θα νικήσω τον αντίπαλο μου και θα σουτάρω ή θα δημιουργήσω μια πάσα σε κάποιον άλλο, ή αν είμαι ανοικτός θα πιάσω την μπάλα και θα την σουτάρω.

Είναι πολύ απλό και νομίζω ότι είναι αυτό που με βοήθησε να μείνω τόσο καιρό στην Μονακό, επειδή έχουμε τον Μάικ Τζέιμς, τον Έλι Οκόμπο, τον Μάθιου Στράζελ. Τα τελευταία χρόνια είχαμε τον Τζόρνταν Λόιντ, οπότε είχαμε παίκτες που θα χειρίζονταν την μπάλα και θα δημιουργούσαν, οπότε χρειάζεται να κάνω αυτά τα πράγματα και να είμαι το άτομο που ταιριάζει στο σύστημα τους και να μας βοηθάω να κερδίζουμε. Αν δείτε βίντεο μου από το 2020-21 θα πείτε “Αυτός ο τύπος είναι τρελός, ποιος είναι σήμερα και ποιος ήταν τότε”. Νομίζω ότι αν πήγαινα σε άλλη ομάδα, θα συνέβαινε ότι και στον Τσίμα. Είχε τον ίδιο ρόλο στην Μονακό, όπου παίρνεις τα ριμπάουντ, σουτάρεις και δημιουργείς πολύ γρήγορα. Αν πάει καλά θα μείνεις περισσότερο, αν όχι θα φύγεις. Είχε την ευκαιρία να πάει στην Μπασκόνια και να δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Ο κόουτς Ομπράντοβιτς δεν ήθελε να σουτάρει τρίποντα την πρώτη χρονιά που ήταν στην Μονακό και είχε 40% την επόμενη χρονιά στην Μπασκόνια, οπότε δεν είναι ότι ο Τσίμα δεν μπορούσε να σουτάρει, αλλά ότι δεν του επιτρεπόταν να σουτάρει. Είναι διαφορετικό να σουτάρεις γνωρίζοντας ότι αν αστοχήσεις είναι εντάξει και διαφορετικό να ξέρεις ότι αν αστοχήσεις θα πας στον πάγκο».

Για το ποιους θα διάλεγε στην άμυνα για μια all Euroleague first team: «Θα διάλεγα τον Νικ Ουάιλερ Μπαμπ, τον Τζέριαν Γκραντ, τον Άλφα Ντιαλό, εμένα και τον Ντόντα Χολ γιατί είναι πολύ καλός rim protector».

Για το ποιοι είναι οι πέντε power forwards που είναι πιο δύσκολο να παίζεις εναντίον τους: «Ένας από τους πιο ενοχλητικούς παίκτες που έπρεπε να μαρκάρω ήταν ο Σέμι Οτζελέγιε. Δεν ξέρω αν είδατε το παιχνίδι, αλλά πρέπει να τον δείτε στα επιθετικά ριμπάουντ. Κυριολεκτικά θα περάσει από πάνω σου. Πρέπει να τον κρατήσεις έξω από τη ρακέτα, είναι πάρα πολύ δυνατός. Αν δεν τον κρατήσεις εκτός θα πάρει την μπάλα και θα σε κάνει να μοιάζεις σαν τρελός. Θα πω τον Τσίμα, επίσης. Πέρυσι μισούσα να παίζω κόντρα στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις επειδή είναι πολύ ικανός. Επίσης μισώ να μαρκάρω τον Μίροτιτς, δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις και μπορεί να σκοράρει από πάνω σου. Όταν σουτάρει δεν σε βλέπει, σουτάρει στην ρακέτα. Οπότε, ακόμα και αν τον δυσκολέψεις έχει τελειώσει. Για μένα δεν είναι δύσκολο να μαρκάρεις τον Βεζένκοφ. Δεν είναι κακός παίκτης, απλά είναι ο τρόπος που παίζει. Δεν χρησιμοποιεί την μπάλα και δεν ντριμπλάρει».

Για τον τρόπο που παίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό: «Αν μας βλέπετε, έχουμε ένα ειδικό τρόπο να παίζουμε κόντρα στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι για αυτό τα πάμε τόσο καλά εναντίον τους. Προσπαθούμε να εξαλείψουμε πολλά από τα κοψίματα τους. Δεν θα καθίσω να εξηγήσω την τακτική, αλλά αυτό που κάνουμε δεν μου κάνει δύσκολο το να μαρκάρω τον Σάσα, για να είμαι ειλικρινής. Στην πραγματικότητα μου αρέσει να τον μαρκάρω κάθε φορά που παίζουμε εναντίον τους. Είναι σπουδαίο παίκτης. Μερικές φορές παίζει εξαιρετικά, αλλά νομίζω ότι τις περισσότερες φορές θα κάνω τη δουλειά μου».

Για το αν η Μονακό θα κατακτήσει φέτος την Euroleague: «Για μένα, νομίζω ότι είναι πρωτάθλημα ή τίποτα. Νομίζω ότι, προφανώς είμαι μεροληπτικός όταν λέω αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είμαστε με διαφορά η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή».

Για το ποιος θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στη Euroleague: «Θα ήθελα πραγματικά να πω τον Μάικ Τζέιμς, αλλά πρέπει να κερδίσεις το πρωτάθλημα για να θεωρηθείς ο καλύτερος όλων των εποχών. Για τώρα θεωρώ ότι είναι δύσκολο να διαλέξεις κάποιον άλλον, αλλά ίσως τον Σπανούλη».

Για την επίδραση του Σπανούλη στην Μονακό: «Τη στιγμή που αρχίζεις να μιλάς μαζί του, είτε είναι για ένα λεπτό, 10 λεπτά, μια ώρα, δυο ώρες, μπορείς να καταλάβεις πόσο σοβαρός είναι με το μπάσκετ και ότι καταλαβαίνει πραγματικά τι χρειάζεται για να είσαι επιτυχημένος και δεν είναι πολλοί αυτοί που είναι πρόθυμοι να κάνουν αυτά τα πράγματα ή θέλουν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά αλλάζοντας την νοοτροπία της Μονακό. Στο παρελθόν, όπως μπορείτε να δείτε, η Μονακό νίκησε τον Ολυμπιακό στον Πειραιά και μετά χάσαμε από την Μπασκόνια εκτός έδρας ή εντός έδρας.

Ποτέ δεν ήμασταν μια σταθερή ομάδα ψυχολογικά. Ποτέ δεν προσεγγίζαμε αυτά τα παιχνίδια με την ίδια νοοτροπία και ο Σπανούλης έκανε εξαιρετική δουλειά αλλάζοντας τη νοοτροπία μέσα στην παλιά οργάνωση, με το να είμαστε ένας σοβαρός σύλλογος. Η Μονακό είναι πέμπτο ή έκτο έτος στη Euroleague και εξακολουθεί να είναι σχετικά νέος σύλλογος στη Euroleague. Νομίζω ότι ήταν το τέλειο κομμάτι για να μας φέρει στο επόμενο επίπεδο. Νομίζω ότι ο Ομπράντοβιτς ήταν υπέροχος στα χρόνια που ήταν εδώ, αλλά νομίζω ότι ο Σπανούλης μας βοήθησε πραγματικά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Είναι υπέροχο που τον έχουμε εδώ, μου αρέσει να παίζω για αυτόν. Είναι ένας πολύ παθιασμένος προπονητής. Πιστεύει σε μένα και στα παιδιά και το νιώθεις όταν μιλάει, είναι πολύ ειλικρινής. Δεν έχει πει ψέματα σε κανέναν από εμάς. Νομίζω ότι είναι ένας εύκολος προπονητής γιατί σου λέει ακριβώς τι περιμένει από εσένα. Και όταν δεν το κάνεις μπορείς να τον κοιτάξεις και θα σου πει “Εγώ σε προπονούσα να το κάνεις αυτό και δεν το κάνεις”. Είναι υπέροχαα και δεν έχω καμία κακή κριτική να κάνω».

Για μια ιστορία με τον Βασίλη Σπανούλη: «Δεν είπε πολλά πριν από τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Μας ευχαρίστησε για τη νίκη μετά το παιχνίδι, επειδή δεν έχει χάσει ποτέ σε ημιτελικό. Μας ευχαρίστησε πουν κερδίσαμε διατηρώντας το ρεκόρ του άψογο. Παίρνει αυτά τα παιχνίδια πολύ σοβαρά προφανώς. Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του, δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να σκεφτώ και να επισημάνω που ήταν αστείος, ή κάτι τέτοιο. Είναι πάντα ο ίδιος όλη την ώρα, κάτι που είναι υπέροχο. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό χρειαζόμασταν».

Για το καλοκαίρι που θα είναι free agent: «Θα είμαι ελεύθερος στην αγορά. Ανυπομονώ, αν σκεφτώ τα πράγματα που έχω κάνει, τον τρόπο που κατάφερα να παίξω τελευταία και να δείξω πραγματικά τον εαυτό μου. Σίγουρα το περιμένω με ανυπομονησία. Η Μονακό είναι το σπίτι μου, ήταν η μόνη εμπειρία που είχα στην Euroleague και αγαπώ το Μονακό. Είναι τέλειο για όσους έχουν πάει εκεί, είναι κυριολεκτικά ένας παράδεισος και να πας να παίξεις μπάσκετ εκεί. Ήταν τέσσερα απίστευτα χρόνια. Όσων αφορά τη μεταγραφή είμαι αρκετά ανοικτός, θα δούμε τι θα γίνει. Θα ακούσω τις καλύτερες προσφορές. Θέλω να αποκτήσω κάτι μακροπρόθεσμο. Πάντα θέλω την ασφάλεια, ειδικά παίζοντας στην Ευρώπη και επειδή πριν έρθω στην Ευρώπη, όταν έπαιζα στην Αμερική, όπου κάθε έτος είχα συμβόλαιο ενός έτους. Υπέγραψα ένα συμβόλαιο ενός έτους συν ένα στην Μονακό και μετά πήρα ένα συμβόλαιο δυο ετών. Για αυτό μου αρέσει να έχω την ασφάλεια, γιατί στην αρχή της καριέρας μου δεν μπορούσα να το έχω και νομίζω ότι αυτό μου δίνει επίσης μια καλύτερη ευκαιρία να βρεις ένα μέρος που θα μπορείς να αποκαλείς σπίτι. Ξέρεις ότι θα είσαι εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα σε πείσουν να μείνεις εκεί. Απλά ψάχνω για ασφάλεια για δυο τρία χρόνια. Ένα μέρος όπου μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και δεν λέω ότι στην Μονακό δεν είναι έτσι, μπορεί να είναι και το Μονακό, αλλά ένα μέρος που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, ένα μέρος όπου θα είμαστε επιτυχημένοι και θα παίζουμε για το πρωτάθλημα».

Για το πόσο θα επηρεάσει η παρουσία του Σπανούλη στη Μονακό την παραμονή του στην ομάδα: «Πολύ. Μου αρέσει πολύ να παίζω για τον Σπανούλη. Όπου κι αν είναι θα ήθελα να παίζω για αυτόν. Είναι από εκείνους τους προπονητές που μου αρέσουν πολύ. Νιώθεις θα έδινες την καρδιά σου σε αυτόν τον τύπο, μόνο και μόνο επειδή πίστευε τόσο πολύ σε εσένα και νοιάζεται για τη νίκη».