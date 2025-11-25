Η αρθροσκόπηση για Λεσόρ και τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με σέντερ (vid)

Στην εκπομπή "11 αυτοί, 11 εμείς" του OPEN έγινε αναφορά στην αρθροσκόπηση που πρόκειται να κάνει ο Ματίας Λεσόρ αλλά και στο πώς θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι ο Παναθηναϊκός.

Ο Γάλλος σέντερ θα παραμείνει στα "πιτς" καθώς αποφασίστηκε να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από έναν κορυφαίο Ολλανδό γιατρό, τον Νικ Βαν Ντάικ.

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου αποκάλυψε στην εκπομπή "11 αυτοί, 11 εμείς" του OPEN τον τρόπο που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό παζάρι, μετά τις εξελίξεις με τον Λεσόρ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα σεβαστώ τη δική του επιθυμία, του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος γενικά έχει ζητήσει από όλους να μην αναφέρονται στο ιατρικό απόρρητό του. Αλλά θα περάσω λίγο στο ρεπορτάζ, γιατί πολλοί ρωτάνε "και τι θα γίνει, θα πάρει σέντερ ο Παναθηναϊκός;" Οπότε με έναν δικό μου τρόπο θα απαντήσω στο τι περιμένει ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα να γίνει. Ο Παναθηναϊκός είχε προγραμματισμένο, πριν φέρει τον Φαρίντ, να πάρει δύο παίκτες. Έφερε τον Φαρίντ και ουσιαστικά καλύφθηκε σε έναν μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή επιστρέφουν κάποιοι τραυματίες. Στο μυαλό του Παναθηναϊκού είναι να μην αποκτηθεί αυτή τη στιγμή ένας παίκτης που θα κάνει τη διαφορά για τους λόγους που μπορείτε να φανταστείτε κι έχουν να κάνουν και με τον Λεσόρ. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός κινηθεί για κάποιον άλλο παίκτη, θα κινηθεί για κάποιον παίκτη που μπορεί να του κάνει τη δουλειά για ένα χρονικό διάστημα. Επικουρικά».