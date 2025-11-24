Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ, ο Λούκα «καθάρισε» για τους Λέικερς

Οκτώ ματς περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τις νίκες των Θάντερ, των Χιτ και των Λέικερς να ξεχωρίζουν.

Οι πρωταθλητές έστησαν πάρτι απέναντι στους Μπλέιζερς, ενώ οι Λέικερς πέρασαν με δυσκολία από την έδρα των Γιούτα Τζαζ, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς.

Μεγάλη νίκη πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ στην έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, με τους Φοίνιξ Σανς να παίρνουν το ντέρμπι απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια 76ερς - Μαϊάμι Χιτ 117-127

Ατλάντα Χοκς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-110

Μπόστον Σέλτικς - Ορλάντο Μάτζικ 138-129

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Λος Άντζελες Κλίπερς 120-105

Τορόντο Ράπτορς - Μπρούκλιν Νετς 119-109

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 122-95

Γιούτα Τζαζ - Λος Άντζελες Λέικερς 106-108

Φοίνιξ Σανς - Σαν Αντόνιο Σπερς 111-102