Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ, ο Λούκα «καθάρισε» για τους Λέικερς

Οι πρωταθλητές έστησαν πάρτι απέναντι στους Μπλέιζερς, ενώ οι Λέικερς πέρασαν με δυσκολία από την έδρα των Γιούτα Τζαζ, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς.
Μεγάλη νίκη πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ στην έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, με τους Φοίνιξ Σανς να παίρνουν το ντέρμπι απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Φιλαδέλφεια 76ερς - Μαϊάμι Χιτ 117-127
Ατλάντα Χοκς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-110
Μπόστον Σέλτικς - Ορλάντο Μάτζικ 138-129
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Λος Άντζελες Κλίπερς 120-105
Τορόντο Ράπτορς - Μπρούκλιν Νετς 119-109
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 122-95
Γιούτα Τζαζ - Λος Άντζελες Λέικερς 106-108
Φοίνιξ Σανς - Σαν Αντόνιο Σπερς 111-102