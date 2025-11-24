Οι Σέλτικς γλίτωσαν το κάζο από τους Μάτζικ

Oι Μπόστον Σέλτικς φλέρταραν με απίστευτη γκέλα απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, όμως σοβαρεύτηκαν και επικράτησαν με 138-129.

Οι «Κέλτες» μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 32-27, ενώ στη δεύτερη περίοδο έκαναν επί μέρους 48-30, για να πάνε στο ημίχρονο με προβάδισμα 23 πόντων (80-57).

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως οι Μάτζικ, ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους και άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά, φτάνοντας να μειώσουν ακόμη και στους έξι πόντους (133-127), όμως οι Σέλτικς άντεξαν στο τέλος και πήραν τη νίκη.

O Tζέιλεν Μπράουν με 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σέλτικς, με τον Τζετ Χάουαρντ να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ έχοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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