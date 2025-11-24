Περίπατος των Καβαλίερς κόντρα στους Κλίπερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, επικρατώντας με 120-105.

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και επέβαλλαν τον ρυθμό τους, κυριαρχώντας και στα τέσσερα δωδεκάλεπτα της αναμέτρησης για να φτάσουν με άνεση στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Καβαλίερς, βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 12-6, ενώ αντίθετα οι Κλίπερς συνέχισαν τις απογοητευτικές εμφανίσεις πέφτοντας στο 5-12, σε μια σεζόν που δείχνει να χάνεται για την ομάδα του Τάιρον Λου.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Καβαλίερς, με τον συγκλονιστικό Ίβιτσα Ζούμπατς να το παλεύει για τους Κλίπερς, έχοντας 33 πόντους και 18 ριμπάουντ.

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