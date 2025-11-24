Οι Λέικερς άλωσαν την Γιούτα με τρομερό Ντόντσιτς

Ο Σλοβένος γκαρντ με ακόμη μια εμφάνιση που «φωνάζει» MVP, οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς σε δύσκολη νίκη στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 108-106.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 40 λεπτά συμμετοχής, με τον εκπληκτικό Όστιν Ριβς να ακολουθεί με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 30-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα εφτά πόντων (55-62).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Τζαζ ισορρόπησαν και δυσκόλεψαν αρκετά τους Λέικερς, που στο φινάλε του αγώνα τα... χρειάστηκαν αφού ο Λάουρι Μάρκανεν πήγε να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι.

Οι Λέικερς, όμως άντεξαν και έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό από το Σολτ Λέικ, που ανεβάζει το ρεκόρ τους στο 12-4, με τους Τζαζ αντίθετα να γνωρίζουν την 11η ήττα τους, έχοντας πλέον ρεκόρ (5-11).

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