Κρίσιμο παιχνίδι για τον Προμηθέα κόντρα στην Χαϊδελβέργη για το BCL

Ο Προμηθέας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χαϊδελβέργη (19:30) για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League, με την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να θέλει το «διπλό» για να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Πατρινοί ισοβαθμούν στη 2η θέση με ρεκόρ 2-2 με τη Λέγκια, η οποία φιλοξενεί στη Βαρσοβία την πρωτοπόρο Ρίτας Βίλνιους (3-1)

Η γερμανική ομάδα είναι στην 4η θέση με ρεκόρ 1-3 και αν μη τι άλλο το παιχνίδι για αυτούς έχει χαρακτήρα must - win, ενώ στο ματς του πρώτου γύρου στο «Δημήτρης Τόφαλος», ο Προμηθέας είχε κερδίσει με 6 πόντους διαφορά (89-83).

Να σημειώσουμε ότιη 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, θα διεξαχθεί σε δυο δόσεις, αφού 8 ματς θα γίνουν αυτό το διήμερο (18-19/11) και άλλα 8 τον Δεκέμβριο (9-10/12), λόγω της διακοπής που θα υπάρξει για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων.