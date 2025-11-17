«Πάτησε» κορυφή ο Βίκος Ιωαννίνων με σπουδαίο διπλό στα Μέγαρα

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, οι Vikos Φalcons νίκησαν εκτός έδρας τη Νεανική Εστία Μεγαρίδος με 97-93. Οι Ηπειρώτες έφτασαν τις επτά νίκες και μοιράζονται την κορυφή με τον Πρωτέα Βούλας και την Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, ενώ η ομάδα των Μεγάρων υποχώρησε στο 6-2 και είναι μόνη της στην τέταρτη θέση.
ΝΕ Μεγαρίδος-Vikos Φalcons 93-97
Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Πουρσανίδης-Πολάτογλου (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 25-24, 47-48, 68-69, 93-97
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Δενδρινός 8 (2), Βησσαρίου 3 (1), Γκρέκας 5 (1), Σωτηρίου 16, Πόζογλου 30 (6), Καραχάλιος 5 (1), Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης 6 (2), Ευστρατίου 14 (1)
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 13 (2), Σιμιτζής 11 (1), Άντερσον 29 (3), Γράβας 7 (1), Διαμαντάκος 2, Καμπερίδης 13, Τσούκας, Αρνόκουρος 5, Μαστρογιαννόπουλος 17 (2)
Αναλυτικά η 8η αγωνιστική (15-17/11)
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό 96-63
Σοφάδες-Τρίκαλα Basket 98-65
Δάφνη-Πρωτέας Βούλας 69-80
Ψυχικό-Αιγάλεω 87-58
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Evertech Παπάγου 77-68
Κόροιβος Αμαλιάδας-Λαύριο Boderm 71-85
Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός 83-90
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
Η επόμενη αγωνιστική (9η, 22-24/11)
Σάββατο 22 Νοεμβρίου
17:00 Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Vikos Φalcons-Σοφάδες
17:00 Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ
17:00 Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Evertech Παπάγου-Ψυχικό
17:00 Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας
18:00 Μαχητές Πειραματικό-Νίκη Βόλου
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
18:30 Αιγάλεω-Δάφνη (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)