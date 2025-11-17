Με 13 παίκτες στη Λιθουανία ο Άρης Betsson - Μέσα ο Φορμπς

Στην Λιθουανία η αποστολή του Άρη Betsson προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο την Νεπτούνας Κλαϊπέντα, για το Eurocup

Αναλυτικά:

"Ο ΑΡΗΣ Betsson αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη (18/11,19:00) στη Švyturio Arena την Neptunas Klaipeda, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του BKT EuroCup.

Η ομάδα του Igor Milicic επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής από την Αθήνα και η προετοιμασία της συνεχίστηκε με μία πρωινή προπόνηση στο «Nick Galis Hall», στην οποία συμμετείχε κανονικά και o Bryn Forbes ο οποίος λόγω ενοχλήσεων είχε απουσιάσει από την αναμέτρηση με της Κυριακής.

Η ομάδα ταξίδεψε το μεσημέρι με πτήση τσάρτερ για την Κλαϊπέντα. Το πρωί της Τρίτης ο ΑΡΗΣ Betsson θα προπονηθεί στην Švyturio Arena.

Την αποστολή της ομάδας απαρτίζουν οι:

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Bryce Jones, Bryn Forbes, Amine Noua, Jake Forrester,Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Steven Enoch, Ronnie Harrell, Arnoldas Kulboka"