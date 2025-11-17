Στα «πιτς» ο Ουεμπανιάμα λόγω σφιξίματος στην γάμπα

Πρόβλημα στους Σπερς με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα. Ο Γάλλος σταρ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Σαν Αντόνιο, θα χρειατεί να μείνει λίγες μέρες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, λόγω ενός σφιξίματος στην γάμπα.

Όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής Μιτς Τζόνσον η απόφαση έχει προληπτικό χαρακτήρα με την ομάδα να επιλέγει να μην ρισκάρει περαιτέρω επιπλοκές στον Ουεμπανιάμα, ο οποίος έχασε μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν λόγω θρόμβωσης στην γάμπα.

Στην τρίτη σεζόν του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού ο Ουεμπανιάμα σημειώνει κατά μέσο όρο ρεκόρ καριέρας με 26,2 πόντους, 12,9 ριμπάουντ και 4,0 ασίστ , ενώ είναι πρώτος στο NBA με 3,6 μπλοκ ανά αγώνα .