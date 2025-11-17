Μπάτλερ: Δέχθηκε επίθεση από εξαγριωμένο «τζογαδόρο» κατηγορώντας τον ότι έχασε στοίχημα εξαιτίας του (vid)

Το ζήτημα του παράνομου τζόγου στο NBA είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα του πρωταθλήματος τελευταία, με πολλά ηχηρά ονόματα να έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια μιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τώρα, ένας ακόμη αστέρας του NBA βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκοτεινή πλευρά της κουλτούρας των στοιχημάτων. Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Τζίμι Μπάτλερ, δέχτηκε μια επίθεση από έναν εξαγριωμένο παίκτη που τον κατηγόρησε ότι έχασε ένα στοίχημα 3.000 δολαρίων.

Ο οπαδός εκτόξευσε αρκετές άσεμνες φράσεις στον Μπάτλερ, κατηγορώντας τον τελικά ότι δεν νοιάζεται για την πόλη και ισχυριζόμενος ότι «εργάζεται για το Λας Βέγκας».

«Ηλίθιε! Ο Τζίμι Μπάτλερ δεν τον νοιάζει καθόλου η πόλη σου. Κοίτα τον. Έβαλα 3.000. Υποτίθεται ότι θα πήγαινες εκεί, σκύλα. Δουλεύεις για το Λας Βέγκας! Δουλεύεις για το Λας Βέγκας!» φώναξε ένας θαυμαστής στον Μπάτλερ.