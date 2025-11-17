Μάβερικς: Παρατείνεται για 7-10 μέρες η απουσία του Άντονι Ντέιβις

Οι Ντάλας Μάβερικς με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν πως ο Άντονι Ντέιβις αναμένεται να επιστρέψει σε 7-10 μέρες στην αγωνιστική δράση. Ο πολύπειρος πάουε-φόργουορντ ταλαιπωρείται από ένα τραυματισμό στην γάμπα και η κατάστασή του θα επανεξεταστεί εκ νέου μετά από διάστημα 7-10 ημερών.

Ο Ντέιβις έχει χάσει εννέα συνεχόμενους αγώνες των Μάβερικς, με τον χθεσινό (16/11) κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Όπως εξήγησε ο προπονητής του Τζέισον Κιντ, η κατάσταση του Ντέιβις εξετάστηκε στο Σαββατοκύριακο που πέρασε και ελήφθη η απόφαση να μείνει κι άλλο διάστημα εκτός αγώνων.