Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου η Τουρκία

Με τους Τζέντι Όσμαν και Όμερ Γιούρτσεβεν θα αγωνιστεί η Τουρκία στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε στην εθνική Τουρκίας τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια με Βοσνία (27/11) και Ελβετία (30/11) στον δρόμο για την τελική φάση του Mundobasket.

Όσμαν και Γιούρτσεβεν είναι ανάμεσα στις κλήσεις του Αταμάν, με το «τριφύλλι» να έχει αναμέτρηση στις 25 Νοεμβρίου στο «Τelekom Center», άρα τους δύο παίκτες να είναι διαθέσιμοι.

Στις κλήσεις του Αταμάν συμπεριλήφθηκε και πάλι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, που ως νατουραλιζέ πήρε τη θέση του τραυματία Σέιν Λάρκιν.