Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου η Τουρκία

Ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε στην εθνική Τουρκίας τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στα παιχνίδια με Βοσνία (27/11) και Ελβετία (30/11) στον δρόμο για την τελική φάση του Mundobasket.
Όσμαν και Γιούρτσεβεν είναι ανάμεσα στις κλήσεις του Αταμάν, με το «τριφύλλι» να έχει αναμέτρηση στις 25 Νοεμβρίου στο «Τelekom Center», άρα τους δύο παίκτες να είναι διαθέσιμοι.
Στις κλήσεις του Αταμάν συμπεριλήφθηκε και πάλι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, που ως νατουραλιζέ πήρε τη θέση του τραυματία Σέιν Λάρκιν.
A Erkek Milli Takımımızın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu! 🇹🇷— TBF (@TBF) November 17, 2025
Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 27 Kasım Perşembe günü 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Bosna Hersek maçına çıkacak. Milliler, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00’da… pic.twitter.com/ENqdzJlyt5