Τα αποτελέσματα του NBA: Ματσάρες με παρατάσεις και ανατροπές

Οι Ρόκετς λύγισαν τους Μάτζικ, στο έξτρα πεντάλεπτο, ενώ την παράταση χρειάστηκαν και οι Μάβερικς για να κάμψουν την αντίσταση των Μπλέιζερς. Επική ανατροπή έκαναν οι Χοκς στην έδρα των Σανς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μπόστον Σέλτικς - Λος Άντζελες Κλίπερς 121-118
Σαν Αντόνιο Σπερς - Σακραμέντο Κινγκς 123-110
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μπρούκλιν Νετς 106-129
Χιούστον Ρόκετς - Ορλάντο Μάτζικ 117-113 (παρ.)
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 106-124
Ντάλας Μάβερικς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 138-133 (παρ.)
Φοίνιξ Σανς - Ατλάντα Χοκς 122-124
Γιούτα Τζαζ - Σικάγο Μπουλς 150-147 (παρ.)