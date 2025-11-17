Οι Χοκς πέρασαν από την έδρα των Σανς με επική ανατροπή

Οι Ατλάντα Χοκς έκαναν μυθικό comeback στην τέταρτη περίοδο, για να αλώσουν την έδρα των Φοίνιξ Σανς με 124-122.

Οι Χοκς μπήκαν καλά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 21-25 στη λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σανς ανέβασαν την απόδοσή τους και με επί μέρους 37-32 έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 58-57.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, αφού με επί μέρους 37-20, μπήκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα 18 πόντων (95-77), όμως οι Χοκς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν μια επική αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, έκαναν επί μέρους 47-27 και πήραν μια τεράστια νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 9-5, με τους Σανς αντίθετα να πέφτουν στο 8-6.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ατλάντα Χοκς, με τον Ντίλον Μπρουκς να ξεχωρίζει για τους Σανς έχοντας 34 πόντους και 6 ριμπάουντ.

