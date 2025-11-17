Μεγάλη νίκη των Μάβερικς στην παράταση

Οι Ντάλας Μάβερικς δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερ, όμως πήραν τη νίκη με 138-134 στην παράταση.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από δύο καλά δωδεκάλεπτα, με τους Μάβερικς να στέλνουν το ματς στην παράταση με καλάθι του Κούπερ Φλαγκ, με τις δύο ομάδες να χάνουν ευκαιρίες για να πάρουν το ματς στο τελευταίο λεπτό της κανονική διάρκειας.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Τεξανοί είχαν πιο καθαρό μυαλό, πήραν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και έφτασαν σε μια δύσκολη αλλά μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 4-10, με τους Μπλέιζερς να πέφτουν στο 6-7.

Ο Κούπερ Φλαγκ με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος των Μάβερικς, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς έχοντας 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

