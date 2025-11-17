Οι Νετς πήραν το ντέρμπι των... ουραγών

Οι Μπρούκλιν Νετς έκαμψαν την αντίσταση των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 129-106, στην αναμέτρηση των ομάδων με το χειρότερο ρεκόρ στην ανατολική περιφέρεια.

Οι Νετς χρειάστηκαν δύο καλά δωδεκάλεπτα για να φτάσουν στην επικράτηση, με τους φιλοξενούμενους να είναι καταιγιστικοί στην τέταρτη περίοδο όπου έτρεξαν επί μέρους 22-35, φτάνοντας στο φινάλε με άνεση στη νίκη.

Έτσι, οι Νεοϋορκέζοι σημείωσαν την δεύτερη νίκη τους την φετινή σεζόν (2-11 το ρεκόρ τους), αφήνοντας τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με την χειρότερη επίδοση, έχοντας πλέον ρεκόρ 1-12!

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 34 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κισόν Τζορτζ να ξεχωρίζει για τους ηττημένους, με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

