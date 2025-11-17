Οι Σπερς κερδίζουν και χωρίς Ουεμπανιάμα

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, λυγίζοντας και τους Σακραμέντο Κινγκς με 123-110.

Οι Τεξανοί δεν είχαν στην διάθεσή τους τον μεγάλο αστέρα τους, Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ωστόσο βρήκαν λύσεις και έφτασαν στην ένατη νίκη τους την φετινή σεζόν, έχοντας πλέον ρεκόρ 9-4.

Οι Σπερς με τις εμφανίσεις που πραγματοποιούν από το ξεκίνημα της σεζόν, δείχνουν αποφασισμένοι να επιστρέψουν σε playoffs, στην πρώτη τους σεζόν χωρίς τον Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο τους.

Ο ΝτεΆρον Φοξ με 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντομάντας Σαμπόνις να ξεχωρίζει για τους Κινγκς έχοντας 17 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

