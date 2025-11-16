Εύκολο πέρασμα της Φενέρ από την Εροκσπόρ

Η Φενέρμπαχτσε πέρασε εύκολα από την έδρα της Εροκσπόρ, επικρατώντας με 94-80, με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να συνεχίζει στο κυνήγι της αήττητης Μπεσίκτας.

Η Φενέρ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της νεοφώτιστης Εροκσπόρ, με την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους να κερδίζει με 94-80 για την 8η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Πόλης με τη νίκη ανέβηκε στο 7-1 και συνεχίζει στο κυνήγι της αήττητης Μπεσίκτας, με την Εροκσπόρ να πέφτει στο 4-4.

Ο Μπέικοτ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 15 πόντους, με τον Κόλσον να προσθέτει 12 πόντους. Πληθωρική εμφάνιση του Μπάλντγουιν με 11 πόντους και 6 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, Ζερμέιν Λοβ μέτρησε 19 πόντους, με τον Ντουβερίογλου να προσθέτει 13 πόντους με 4 ριμπάουντ.