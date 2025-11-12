ΑΕΚ: Για το αήττητο κόντρα στην Ρίγα

Η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στο Basketball Champions League, με την Ένωση να θέλει να αφήσει πίσω της την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα φιλοξενεί στα Άνω Λιόσια την Ρίγα (12/11,19:30) για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League, με τους «κιτρινόμαυρους» να θέλουν να διατηρήσουν το αήττητο τους στον όμιλο.

Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και με νίκη θέλει να αυξήσει το αήττητο σερί της, αυξάνοντας και τις πιθανότητες της για την πρώτη θέση του ομίλου.

Από την άλλη η ομάδα από την Λετονία δεν έχει καταφέρει να γευτεί την χαρά της νίκης μέχρι στιγμής, μετρώντας τρεις ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ενώ στην μεταξύ τους αναμέτρηση είχε ηττηθεί από την ΑΕΚ με 69-53.

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Πατριότι Λέβιτσε – Σζολνόκι (11/11, 19:30)

ΑΕΚ – VEF Ρίγα (12/11, 19:30)

Η Κατάταξη

1 ΑΕΚ 6 (3-0)

2. Σζολνόκι 5 (2-1)

3. Πατριότι Λέβιτσε 4 (1-2)

4. VEF Ρίγα 3 (0-3)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

VEF Ρίγα – Σζολνόκι (10/12, 19:00)

ΑΕΚ – Πατριότι Λέβιτσε (10/12, 19:30)