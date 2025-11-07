Tρελό καλάθι του Οκέκε: Σκόραρε από την...Μαδρίτη στο Classico (vid)

Σίγουρα ο Τσούμε Οκέκε θα θυμάται για πολύ καιρό το παιχνίδι της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Ο άσος της «βασίλισσας» πέτυχε ένα ασύλληπτο καλάθι πίσω από το κέντρο του γηπέδου στο classico της Euroleague, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +(23-34).
Δείτε το απίθανο καλάθι του Οκέκε:
From wayyy beyond the half court line… in El CLÁSICO?? 😳😳😳@chuma_okeke drains the Q1 buzzer for @RMBaloncesto 🔥#RivalrySeries pic.twitter.com/mgprD1zlqL— EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2025