Με 30αρα του Γιόκιτς οι Νάγκετς «λύγισαν» τους Κινγκς

Οι Ντένβερ Νάγκετς έκαμψαν την αντίσταση των Σακραμέντο Κινγκς, επικρατώντας με 130-124, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς.

Οι Νάγκετς είχαν τον απόλυτο έλεγχο για τρία δωδεκάλεπτα, έχοντας σταθερά το προβάδισμα απέναντι στους Κινγκς, που δεν κατάφεραν να απειλήσουν σε κανένα σημείο.

Ακόμη και όταν οι «Σβώλοι» έριξαν ρυθμό, οι Κινγκς δεν κατάφεραν τίποτα περισσότερο από το να μειώσουν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, γνωρίζοντας την πέμπτη τους ήττα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Νάγκετς, ενώ για τους Κινγκς ξεχώρισε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ που είχε 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

