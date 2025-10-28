Χωρίς Ντίμσα και Σλαφτσάκη ο ΠΑΟΚ στη Γερμανία

Με δύο σημαντικές απουσίες ταξίδεψε για τη Γερμανία ο ΠΑΟΚ, καθώς Ντίμσα και Σλαφτσάκης έμειναν στη Θεσσαλονίκη λόγω ίωσης.

Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, που μετά το «διπλό» επί της Anwil στην Πολωνία, δοκιμάζεται το βράδυ της Τετάρτης στη Γερμανία απέναντι στην Braunschweig.

Οι δύο ομάδες είναι αήττητες, ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του ομίλου και το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στην πρόκριση, αλλά και στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα το πρωί για τη Γερμανία με δύο απουσίες. Tomas Dimas και Διαμαντής Σλαφτσάκης έμειναν στη Θεσσαλονίκη λόγω ίωσης και δεν θα είναι στη διάθεση του Coach Jure Zdovc για το αυριανό παιχνίδι.

Σήμερα το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Volkswagen Halle του Braunschweig, στο γήπεδο όπου το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί το πολύ σημαντικό παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup.