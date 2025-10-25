Κυριαρχώντας πλήρως από την αρχή και χωρίς να δώσει δικαιώματα στον Ηρακλή, η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια από το Ιβανώφειο με το επιβλητικό 61-82, φτάνοντας έτσι στο 4/4 στην Stoiximan GBL.

Με πλάνο στο παιχνίδι της και στόχευση η ΑΕΚ έκανε αυτό που ήθελε στο Ιβανώφειο και έφτασε στην έκτη διαδοχική της νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν ανησύχησε σε κανένα σημείο του αγώνα, επιβάλλοντας από το ξεκίνημα το δικό της ρυθμό, σε αντίθεση με τον Ηρακλή (1-3) που τα έκανε όλα… λάθος, βασιζόταν κατά κύριο λόγο στις προσωπικές ενέργειες και δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα, παρά τις ιαχές των 2.500 φίλων του που γέμισαν ξανά το Ιβανώφειο, δημιουργώντας μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ ο Λούκας Λεκαβίτσιους με 16 πόντους, στους 13 έφτασε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, έχοντας και 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, και 10 πόντους πρόσθεσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Για τον Ηρακλή που είχε 34% στα σουτ (13/32 δίποντα και 8/29 τρίποντα) ο Λανς Ουέρ έβαλε 15 πόντους, ο Κρις Σμιθ 12 και Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν 11.

Στην επόμενη αγωνιστική (5η) η ΑΕΚ παίζει στην έδρα του Περιστερίου (1/11, 16:00), ενώ ο Ηρακλής παίζει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό (2/11, 13:00). Για την Ευρώπη ενδιάμεσα η ΑΕΚ παίζει για το BCL στη Σλοβακία με τη Λέβιτσε (28/10), ενώ ο Ηρακλής κάνει ντεμπούτο στην ENBL εκτός έδρας με τη λετονική Ρίγκας Ζέλι.

Επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή η ΑΕΚ και πήγε ως το +15

Με τον Φλιώνη να παίρνει πρωτοβουλίες η ΑΕΚ προηγήθηκε 5-6, οι γηπεδούχοι απάντησαν με Μωραΐτη για το 11-6, αλλά έκαναν πολλά λάθη (4). Εκεί, ο Λεκαβίτσιους με δύο διαδοχικά τρίποντα έκανε το 13-17, δίνοντας αέρα στην ομάδα του και ο ίδιος μαζί με τους Μπάρτλεϊ και Σκορδίλη έστειλαν τη διαφορά στο +8 (16-24), με τον Φόστερ να γράφει το 19-24 της πρώτης περιόδου.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε δώσει οδηγία να περάσει η μπάλα στη ρακέτα, έτσι έγινε και με Σίλβα, Χαραλαμπόπουλο, Κουζμίνσκας η ΑΕΚ ξέφυγε με 26-33. Οι διαιτητές άφηναν το παιχνίδι, ο Ηρακλής πήγαινε στα τρίποντα χωρίς επιτυχία (4/15) και ο Φόρμαν-Ράιτ έδειχνε ξανά εκτός κλίματος. Η ΑΕΚ επέμενε στο πλάνο της και κυριαρχώντας με σερί 0-8 έκανε το 28-4. Ο Ουέρ έδωσε μια ανάσα (32-43) μετά το τάιμ άουτ του Σιγάλα, αλλά ο Λεκαβίτσιους με ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το 32-45 του ημιχρόνου.

Έφυγε στο +22 η ΑΕΚ, απείλησε μόνο για λίγο ο Ηρακλής

Με… πατημένο το γκάζι συνέχισε η Ένωση που με τρίποντα των Αρμς και Μπάρτλεϊ πήγε στο 35-51, ο Ράιτ-Φόρμαν έβγαλε μια πρώτη αντίδραση, αλλά ο Μπάρτλεϊ με συνέπεια έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +20 (40-60). Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι είχαν παράπονα από τη διαιτησία, όμως κατάφεραν από το 40-62 να τρέξουν σερί 10-0 χάρη στους Σμιθ και Φόστερ μειώνοντας σε 50-62 και αναγκάζοντας τον Σάκοτα σε τάιμ άουτ. Ο Κατσίβελης ήταν τελικά αυτός που «έσπασε» το κυανόλευκο σερί, σημειώνοντας το 50-64 που σημάδεψε και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Τίποτα δεν άλλαξε στη συνέχεια του αγώνα, η ΑΕΚ έλεγχε πλήρως τον ρυθμό και ο Ηρακλής κοιτούσε από απόσταση. Ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 50-68 και ο Σίλβα με τέσσερις διαδοχικούς πόντους το 54-73 στο 35’. Σφυγμό για τους γηπεδούχους είχε μόνο η κερκίδα και κάπως έτσι η διαφορά ανέβηκε στους 24 πόντους (54-78) με το 61-82 να είναι το τελικό σκορ στο Ιβανώφειο.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-67, 61-82

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.