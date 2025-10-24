Με ΜακΚίσικ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού - Εκτός Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

Με την Σακίλ ΜακΚίσικ για πρώτη φορά στην δεδεκάδα την τρέχουσα σεζόν θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν, με τους Νετζήπογλου και Λαρεντζάκη να μένουν εκτός.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερν στο Μόναχο (21:45) για την 6η αγωνιστική της Εuroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν επιστροφές στην δωδεκάδα τους.

Συγκεκριμένα ο Σακίλ ΜακΚίσικ μπήκε για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν στην δωδεκάδα των Πειραιωτών, με τους Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου να μένουν εκτός.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σέιμπεν Λι, Τάισον Ουόρντ., Σακίλ ΜακΚίσικ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο