Χωρίς τρεις η Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι

Η Ρεάλ Μαδρίτης δοκιμάζεται αύριο, Τετάρτη (22/10, 21:05) στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο εναρκτήριο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στο παιχνίδι, που θα φιλοξενηθεί στο «Aleksandar Nikolic Hall», ο Σέρτζιο Σκαριόλο δε θα έχει μαζί του τρεις παίκτες. Ο λόγος για τους Σέρχιο Γιουλ, Αντρές Φελίζ και Μπρούνο Φερνάντο, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής για το παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπι.

Σε πρόσφατη δήλωσή του πάντως και μετά το παιχνίδι με την Μπούργκος για το πρωτάθλημα, ο Ιταλός τεχνικός είχε τονίσει για τις αλλαγές που κάνει για να κρατάει φρέσκους τους παίκτες του. «Ο στόχος είναι να είμαστε σε φόρμα όταν φτάσει η αποφασιστική στιγμή, όχι τον Οκτώβριο. Θα το κάνουμε αυτό ξανά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, επειδή δεν θέλουμε να υπερφορτώσουμε τους παίκτες» σημείωσε ο Ιταλός κόουτς.