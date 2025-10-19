Το πανόραμα της GBL: Μαζί στην κορυφή Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ουραγοί Πανιώνιος και Άρης

​​​​​​​Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πήραν τις νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της GBL.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα στο ΣΕΦ του Πανιωνίου με 81-66 και παραμένει αήττητος στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ με ρεκόρ 3-0. Επέστρεψε στις νίκες στην GBL ο Παναθηναϊκός με το άνετο διπλό στη Ρόδο επί του Κολοσσού με 90-67.

Στις δύο τελευταίες θέσεις και χωρίς νίκη βρίσκονται Άρης και Πανιώνιος με ρεκόρ 0-3, ενώ την επόμενη αγωνιστική κοντράρονται μεταξύ τους στην έδρα των «κυανέρυθρων».

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

18/10

ΑΕΚ - Καρδίτσα 77-62

Ηρακλής - Μύκονος Betsson 73-80

Μαρούσι - Άρης Betsson 108-103

Προμηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ 73-75

19/10

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66

Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 2-0 ΑΕΚ 3-0 Περιστέρι 2-0 Παναθηναϊκός AKTOR 2-1 ΠΑΟΚ 2-1 Καρδίτσα 1-1 Μύκονος Betsson 1-1 Ηρακλής 1-2 Προμηθέας Πάτρας 1-2 Μαρούσι 1-2 Κολοσσός Ρόδου 1-2 Άρης Betsson 0-3 Πανιώνιος 0-3

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

25/10

16:00 ΠΑΟΚ - Περιστέρι

17:30 Ηρακλής - ΑΕΚ

18:15 Πανιώνιος - Άρης Betsson

18:15 Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου

26/10

13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας