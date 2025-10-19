Το πανόραμα της GBL: Μαζί στην κορυφή Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ουραγοί Πανιώνιος και Άρης

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα στο ΣΕΦ του Πανιωνίου με 81-66 και παραμένει αήττητος στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ με ρεκόρ 3-0. Επέστρεψε στις νίκες στην GBL ο Παναθηναϊκός με το άνετο διπλό στη Ρόδο επί του Κολοσσού με 90-67.
Στις δύο τελευταίες θέσεις και χωρίς νίκη βρίσκονται Άρης και Πανιώνιος με ρεκόρ 0-3, ενώ την επόμενη αγωνιστική κοντράρονται μεταξύ τους στην έδρα των «κυανέρυθρων».
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
18/10
ΑΕΚ - Καρδίτσα 77-62
Ηρακλής - Μύκονος Betsson 73-80
Μαρούσι - Άρης Betsson 108-103
Προμηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ 73-75
19/10
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66
Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 2-0
- ΑΕΚ 3-0
- Περιστέρι 2-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
- ΠΑΟΚ 2-1
- Καρδίτσα 1-1
- Μύκονος Betsson 1-1
- Ηρακλής 1-2
- Προμηθέας Πάτρας 1-2
- Μαρούσι 1-2
- Κολοσσός Ρόδου 1-2
- Άρης Betsson 0-3
- Πανιώνιος 0-3
Η επόμενη αγωνιστική (4η)
25/10
16:00 ΠΑΟΚ - Περιστέρι
17:30 Ηρακλής - ΑΕΚ
18:15 Πανιώνιος - Άρης Betsson
18:15 Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου
26/10
13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας