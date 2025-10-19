MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το πανόραμα της GBL: Μαζί στην κορυφή Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ουραγοί Πανιώνιος και Άρης

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
​​​​​​​Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πήραν τις νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της GBL.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα στο ΣΕΦ του Πανιωνίου με 81-66 και παραμένει αήττητος στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ με ρεκόρ 3-0. Επέστρεψε στις νίκες στην GBL ο Παναθηναϊκός με το άνετο διπλό στη Ρόδο επί του Κολοσσού με 90-67. 

Στις δύο τελευταίες θέσεις και χωρίς νίκη βρίσκονται Άρης και Πανιώνιος με ρεκόρ 0-3, ενώ την επόμενη αγωνιστική κοντράρονται μεταξύ τους στην έδρα των «κυανέρυθρων».

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

18/10

ΑΕΚ - Καρδίτσα 77-62
Ηρακλής - Μύκονος Betsson 73-80
Μαρούσι - Άρης Betsson 108-103
Προμηθέας Πάτρας - ΠΑΟΚ 73-75

19/10

Ολυμπιακός - Πανιώνιος 81-66
Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90

Η κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 2-0
  2. ΑΕΚ 3-0
  3. Περιστέρι 2-0
  4. Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
  5. ΠΑΟΚ 2-1
  6. Καρδίτσα 1-1
  7. Μύκονος Betsson 1-1
  8. Ηρακλής 1-2
  9. Προμηθέας Πάτρας 1-2
  10. Μαρούσι 1-2
  11. Κολοσσός Ρόδου 1-2
  12. Άρης Betsson 0-3
  13. Πανιώνιος 0-3

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

25/10

16:00 ΠΑΟΚ - Περιστέρι
17:30 Ηρακλής - ΑΕΚ
18:15 Πανιώνιος - Άρης Betsson
18:15 Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου

26/10

13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας

