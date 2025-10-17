Οι Μπακς καλωσόρισαν Άλεξ Αντετοκούνμπο και ακόμη δύο παίκτες (pic)

Τα «Ελάφια» στην ανακοίνωσή τους καλωσόρισαν -ξανά- τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ενημερώνοντας ότι ο 24χρονος φόργουορντ υπέγραψε two-way συμβόλαιο, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος και για την θυγατρική των Μπακς στην G-League, Ουϊσκόνσιν Χερντ.
Παράλληλα τα «Ελάφια», ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζόνι Έβανς και του Τζερεμάια Τίλμον με Exhibit 10 συμβόλαια, προκειμένου και αυτοί να είναι διαθέσιμοι για την G-League, διεκδικώντας μόνιμο συμβόλαιο αν καταφέρουν να πείσουν με τις εμφανίσεις τους, στους Ουϊσκόσιν Χερντ.
Τέλος, οι Μπακς ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Κρις Λίβινγκστον, με τον 22χρονο φόργουορντ, να αναζητάει πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά από δύο σεζόν που φόρεσε την φανέλα των «Ελαφιών».
Welcome back, Alex! pic.twitter.com/W3XE8ZdTsJ— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 16, 2025
We have signed Alex Antetokounmpo to a Two-Way contract and Johnny Davis and Jeremiah Tilmon to Exhibit 10 contracts.— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 16, 2025
We have also waived Chris Livingston.