Οι Μπακς καλωσόρισαν Άλεξ Αντετοκούνμπο και ακόμη δύο παίκτες (pic)

Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Άλεξ Αντετοκούνμπο, αφού οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν την προσθήκη του στο ρόστερ τους για τη νέα σεζόν.

Τα «Ελάφια» στην ανακοίνωσή τους καλωσόρισαν -ξανά- τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ενημερώνοντας ότι ο 24χρονος φόργουορντ υπέγραψε two-way συμβόλαιο, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος και για την θυγατρική των Μπακς στην G-League, Ουϊσκόνσιν Χερντ.

Παράλληλα τα «Ελάφια», ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζόνι Έβανς και του Τζερεμάια Τίλμον με Exhibit 10 συμβόλαια, προκειμένου και αυτοί να είναι διαθέσιμοι για την G-League, διεκδικώντας μόνιμο συμβόλαιο αν καταφέρουν να πείσουν με τις εμφανίσεις τους, στους Ουϊσκόσιν Χερντ.

Τέλος, οι Μπακς ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Κρις Λίβινγκστον, με τον 22χρονο φόργουορντ, να αναζητάει πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά από δύο σεζόν που φόρεσε την φανέλα των «Ελαφιών».