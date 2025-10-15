Βαλένθια: Στο τελικό στάδιο της επιστροφής του ο Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό του σε δάχτυλο του δεξιού του χεριού και την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη.

Ο 22χρονος Δομινικανός πόιντ γκαρντ, πρώτος σκόρερ της ομάδας την περασμένη σεζόν τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα (15,7π., 4,7ασ.) όσο και στο EuroCup (13,2π., 5,3ασ.), έχει χάσει τα πρώτα φετινά επίσημα παιχνίδια σε ACB και Euroleague.

Ωστόσο, η κατάστασή του έχει βελτιωθεί, με τον παίκτη να συμμετέχει στην πρώτη ομαδική προπόνηση σε κανονικούς ρυθμού και να δίνει σημάδια πως βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Έτσι, η πιθανότητα να κάνει το φετινό του ντεμπούτο πλησιάζει και όλα δείχνουν πως είτε την Παρασκευή κόντρα στη Μονακό για τη Euroleague, είτε την Κυριακή κόντρα στη Γέιδα για την ACB θα μπορέσει να αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με τη Βαλένθια.

