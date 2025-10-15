Ολυμπιακός: Στον «αέρα» τα εισιτήρια για όλα τα ματς της GBL μέχρι τον Δεκέμβριο

Στο διάστημα αυτό η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα δώσει τέσσερις αγώνες στο ΣΕΦ για την Stoiximan Greek Basketball League.
Ολυμπιακός – Πανιώνιος την Κυριακή 19/10/2025
Ολυμπιακός – Ηρακλής την Κυριακή 02/11/2025
Ολυμπιακός – Καρδίτσα Ιαπωνική την Κυριακή 09/11/2025
Ολυμπιακός – ΑΕΚ την Κυριακή 07/12/2025
Και τέλος το παιχνίδι Ολυμπιακός – Κολοσσός την Κυριακή 21/12/2025
🎟️ Η διάθεση εισιτηρίων για ΟΛΟΥΣ τους εντός έδρας αγώνες της STOIXIMAN GBL μέχρι τον Δεκέμβριο ξεκίνησε!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 15, 2025
😊 Ζήσε τα OLYMPIACOS FAMILY SUNDAYS με super προσφορές για οικογένειες & παρέες!
🎈 Fun Fan Zone, παιχνίδι & εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους — κάθε Κυριακή στο ΣΕΦ!
ℹ️… pic.twitter.com/sh7YKWD6VK