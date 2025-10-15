Ολυμπιακός: Στον «αέρα» τα εισιτήρια για όλα τα ματς της GBL μέχρι τον Δεκέμβριο

Στη διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος των Ερυθρολεύκων μέχρι τον Δεκέμβριο.

Στο διάστημα αυτό η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα δώσει τέσσερις αγώνες στο ΣΕΦ για την Stoiximan Greek Basketball League.

Ολυμπιακός – Πανιώνιος την Κυριακή 19/10/2025

Ολυμπιακός – Ηρακλής την Κυριακή 02/11/2025

Ολυμπιακός – Καρδίτσα Ιαπωνική την Κυριακή 09/11/2025

Ολυμπιακός – ΑΕΚ την Κυριακή 07/12/2025

Και τέλος το παιχνίδι Ολυμπιακός – Κολοσσός την Κυριακή 21/12/2025