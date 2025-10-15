MENU
Ολυμπιακός: Στον «αέρα» τα εισιτήρια για όλα τα ματς της GBL μέχρι τον Δεκέμβριο

Στη διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος των Ερυθρολεύκων μέχρι τον Δεκέμβριο.

Στο διάστημα αυτό η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα δώσει τέσσερις αγώνες στο ΣΕΦ για την Stoiximan Greek Basketball League. 

Ολυμπιακός – Πανιώνιος την Κυριακή 19/10/2025
Ολυμπιακός – Ηρακλής την Κυριακή 02/11/2025
Ολυμπιακός – Καρδίτσα Ιαπωνική την Κυριακή 09/11/2025
Ολυμπιακός – ΑΕΚ την Κυριακή 07/12/2025
Και τέλος το παιχνίδι Ολυμπιακός – Κολοσσός την Κυριακή 21/12/2025

