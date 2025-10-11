Σε ένα σπουδαίο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Ηρακλή με 84-82 χάρη στον Στέφεν Μπράουν, αλλά και στην εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι 8.500 φίλοι του Δικεφάλου.

Το ανανεωμένο Παλατάκι άνοιξε τις πόρτες του, ο κόσμος του ΠΑΟΚ έκανε το sold out και είδε την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς να παίρνει την αγχωτική νίκη σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα. Η εκπληκτική ατμόσφαιρα και το πάρτι που έστησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα, που είχε τον έλεγχο σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Ωστόσο, στο τέλος ο Ηρακλής πήγε να το «κλέψει» με ένα τρίποντο του Ντάρκο-Κέλι, αλλά εκεί μίλησε ο Στέφεν Μπράουν με τους πόντους του, αλλά και ο Τόμας Ντίμσα με το καθοριστικό κόψιμο στον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν.

Ο Μπράουν ήταν ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ με 23 πόντους και σημαντικά καλάθια στο φινάλε και τον ακολούθησαν ο Αντώνης Κόνιαρης με 15 πόντους και οι Κέι Τζέι Τζάκσον και Κλίβελαντ Μέλβιν με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα. Για τον Ηρακλή ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν είχε 19 πόντους. ο Κρις Σμιθ σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και ο Ζακ Ντάρκο-Κέλι πρόσθεσε 15 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (3η) ο ΠΑΟΚ παίζει στην Πάτρα με τον Προμηθέα (18/10, 19:30), ενώ ο Ηρακλής υποδέχεται τη Μύκονο (18/10, 16:00).

Ξέφυγε με +14 ο ΠΑΟΚ, αντέδρασε και πλησίασε στο καλάθι ο Ηρακλής

Παίρνοντας ενέργεια και ώθηση από τον κόσμο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπήκαν πολύ δυναμικά και με τον Μπράουν να βγαίνει μπροστά, έγινε το 10-2. Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε γρήγορα τους 10 πόντους, φέρνοντας την ομάδα του στο +10 (16-6), Λάμπρεχτ και Κέλι έδωσαν μια ανάσα στον Ηρακλή (18-11), όμως ο Κόνιαρης μαζί με τον Τζάκσον έγραψαν το 25-13 της πρώτης περιόδου.

Ο Ράιτ-Φόρμαν δεν είχε μπει στο κλίμα του αγώνα στο ξεκίνημα, βρήκε στη συνέχεια τους πρώτους του πόντους, αλλά ο ΠΑΟΚ έλεγχε το παιχνίδι και με τους Τζάκσον, Μουρ ξέφυγε με 34-20. Η μέγιστη σε εκείνο το σημείο διαφορά προκάλεσε ενθουσιασμό στην κερκίδα και παράλληλα όμως την αντίδραση των φιλοξενούμενων. Με τον Σμιθ ο Ηρακλής έτρεξε σερί 0-9 και με τη βοήθεια του Χρηστίδη έγινε το 35-31 και πλησίασε ακόμα περισσότερο στο τέλος του ημιχρόνου (41-38) χάρη σε νέο σερί του Σμιθ, ο οποίος έφτασε εκεί στους 14 πόντους.

Το γύρισε ο Ηρακλής, άντεξε στο τέλος και πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ

Με τους Μέλβιν και Μπράουν να δίνουν πόντους, oι «ασπρόμαυροι» έχτισαν εκ νέου μία απόσταση (49-41), αλλά ο Ράιτ-Φόρμαν με σκορ και δημιουργία κράτησε την ομάδα του κοντά (54-49), ενώ τα διαδοχικά τρίποντα των Καμπουρίδη, Τσιακμά και Ντάρκο-Κέλι έφεραν τον Ηρακλή στον πόντο και στο 61-60. Ωστόσο, ο Κόνιαρης, ο οποίος ένιωθε ζεστός, πέτυχε το τρίποντο και έφτασε τους 15 πόντους για το 64-60 του τρίτου δεκαλέπτου.

Το… γαϊτανάκι με τον Ηρακλή να ακολουθεί κατά πόδας στο σκορ και τον ΠΑΟΚ να μη χάνει τα ηνία συνεχίστηκε. Παρότι ο Μπράουν έκανε το 68-60, οι Μωραΐτης και Ντάρκο-Κέλι απάντησαν για το 70-67. Πάλι ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα σερί 6-0 (76-67), όμως ο Ράιτ-Φόρμαν ανέλαβε πρωτοβουλίες φέρνοντας το ματς στον πόντο (77-75) στο 37’. Ο ίδιος σκόραρε ξανά μετά τον Μουρ για το 79-77 και ο Ντάρκο-Κέλι με τρίποντο έβαλε τον Ηρακλή για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (79-80) στο 1’22’’ για το φινάλε. Ο Μπράουν με τρίποντο και ο Φόρμαν ξανά έφεραν το ματς στα ίσια (82-82) και με βολές του Μπράουν έγινε το 84-82 στα 25’’. Η τελευταία επίθεση πήγε στα χέρια του Φόρμαν, ο οποίος όμως σπατάλησε πολύ χρόνο και στα 3’’ όταν επιχείρησε το σουτ κόπηκε από τον Ντίμσα, με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 41-38, 64-60, 84-82

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.