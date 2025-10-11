Το ανανεωμένο και άκρως «ασπρόμαυρο» PAOK Sports Arena κάνει... τζάμπολ (pics/vid)

Το PAOK Sports Arena είναι πανέτοιμο και άκρως «ασπρόμαυρο» για το ντέρμπι με τον Ηρακλή (11/10 19:30), το οποίο θα γίνει και επίσημα με γεμάτες εξέδρες.

Οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ έδωσαν... αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμο το «σπίτι» του μπασκετικού Δικεφάλου και τα κατάφεραν.

Ένα «Παλατάκι» ασπρόμαυρο, το οποίο υπέστη ριζικές αλλαγές και βρίσκεται πλέον στα επίπεδα του κορυφαίου μπασκετικού επιπέδου της Ευρώπης.

Οι φωτεινοί πίνακες αντικαταστάθηκαν με υπερσύγχρονους, τα box αποτελούν παρελθόν με τα court seats να παίρνουν «θέση» δίπλα στο παρκέ, ενώ... δεσπόζει το cube στην οροφή του PAOK Sports Arena, το οποίο ήρθε... για να μείνει αυτή τη φορά.

Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν Sold Out περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, με αρκετούς φίλους του Δικεφάλου να βρίσκονται από νωρίς στις εξέδρες.