Η απόλυτη τρέλα: «Χιόνισε» στο Παλατάκι, τρομερή ατμόσφαιρα στο τζάμπολ με τον Ηρακλή (pic & vid)

Κατάμεστο είναι το «Παλατάκι» για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ηρακλή, με τους φίλους του «Δικεφάλου» να εκτοξεύουν χιλιάδες χαρτάκια στον αγωνιστικό χώρο στο τζάμπολ της αναμέτρησης.

Φοβερή και τρομερή είναι η ατμόσφαιρα στην PAOK Sports Arena με τους φίλους του ΠΑΟΚ να έχουν κατακλύσει όλες τις κερκίδες του γηπέδου στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Basket League απέναντι στον Ηρακλή.

Στο πρώτο επίσημο ματς της νέας χρονιάς οι φίλαθλοι του «Δικεφάλου« φρόντισαν να δείξουν από νωρίς τις διαθέσεις τους, αφού εξαφάνισαν τα μαγικά χαρτάκια για την αναμέτρηση με τον «Γηραιό», θυμίζοντας παράλληλα και τους περσινούς τελικούς με την Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup, καθώς πέταξαν χιλιάδες χαρτάκια και τον αγωνιστικό χώρο να καλύπτεται με αυτά, με το τοπίο να μοιάζει χιονισμένο.

Οι σχετικές εικόνες και βίντεο: