ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Ξεκάθαρη υπεροχή για τον Δικέφαλο

ΠΑΟΚ και Ηρακλής θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με την Stoiximan Greek Basketball League να αναλύει την προϊστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα ρίξει την αυλαία της πρώτης μέρας για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί αύριο (11/10, 19:30, ΕΡΤ2) τον Ηρακλή.

Ο ΠΑΟΚ άρχισε την προσπάθεια του στο Πρωτάθλημα με την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Αν αναδειχτεί νικητής στο αυριανό παιχνίδι θα εκκινήσει με ρεκόρ 1-1 κάτι που έγινε στα έξι από τα επτά τελευταία χρόνια. Στην αντίθετη περίπτωση θα αρχίσει με 0-2 για 6η φορά στην ιστορία του. Ο Δικέφαλος παράλληλα θέλει να κερδίσει στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στο Πρωτάθλημα έπειτα από τρία χρόνια καθώς στις δύο προηγούμενες σεζόν ηττήθηκε από τον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα έπειτα από απουσία τριών σεζόν και μπήκε σε αυτό με την εντός έδρας επικράτηση του επί του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola. Η πρόκληση μιας νίκης επί του ΠΑΟΚ έχει και στατιστική προέκταση δεδομένου ότι μόνο δύο φορές στα 18 χρόνια του στη Stoiximan GBL εκκίνησε με 2/2. Ήταν κάτι που έκανε μόνο στις σεζόν 1992-93 (83-80 με την ΑΕΚ εντός και 87-77 με τον ΓΣ Λάρισας εκτός έδρας) και 2002-03 (89-78 τη Νήαρ Ηστ εντός και 74-66 τον Ολυμπιακό εκτός έδρας).

ΤΟ MATCH UP

Στέφεν Μπράουν vs Δημήτρη Μωραΐτη

Πρόκειται για τους παίκτες από τα χέρια των οποίων περνάει το παιχνίδι των ομάδων τους. Από αυτά αρχίζουν και, όχι σπάνια, τελειώνουν οι επιθέσεις τους. Είναι το match up στο «1» που αναμένεται με ενδιαφέρον. Οι δυο τους πάντως –μαζί με άλλους τρεις- μοιράστηκαν την κορυφαία επίδοση ασίστ της πρεμιέρας έχοντας από οχτώ.

Ο Στέφεν Μπράουν είναι ένας από τους πρωτοεμφανιζόμενους ξένους του φετινού ΠΑΟΚ. Στα 29 του χρόνια έχει περάσει από την Τουρκία, την Εσθονία, τη Γερμανία, τη Μ.Βρετανία, τη Γαλλία και την Τσεχία. Στο ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL μπορεί να περιορίστηκε στους δύο πόντους με 1/5 σουτ εντός πεδιάς, ωστόσο είχε οχτώ ασίστ, ένα κλέψιμο και μόνο ένα λάθος κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο συντελεστής του 8 τον κατέταξε στην εξάδα της «οικονομίας».

Ο Δημήτρης Μωραΐτης αγωνίζεται με 6η διαφορετική ομάδα στη Stoiximan GBL στην οποία διανύει πια τη 12η σεζόν του αν και είναι στα 26 του χρόνια, αφού έκανε ντεμπούτο σε αυτήν σε ηλικία 15 χρόνων, οχτώ μηνών και εννιά ημερών. Στην πρεμιέρα κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola είχε 14 πόντους με 4/13 σουτ, οχτώ ριμπάουντ και έξι κερδισμένα φάουλ.

MILESTONES

Ο Μάρβιν Τζόουνς διανύει την 5η σεζόν του στη Stoiximan GBL και απέχει 22 πόντους από τους 700. Ο Αμερικανός σέντερ έχει διψήφιο μέσο όρο καριέρας στο ελληνικό Πρωτάθλημα σκοράροντας 10,76 πόντους ανά αγώνα.

Ο Νίκος Τσιακμάς που επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο γήπεδο στο οποίο πέρασε μία διετία (2022-24), απέχει έξι ασίστ από τις 100 στη Stoiximan GBL. Τις 77 από τις 94 που έχει τις μοίρασε ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ

* Ο Μάρβιν Τζόουνς είχε εννιά ριμπάουντ το περασμένο Σάββατο και με αυτά έγινε ο 67ος ξένος στην ιστορία του ΠΑΟΚ που έφτασε σε τριψήφιο αριθμό στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

* Ο Διαμαντής Σλαφτσάκης απέχει δύο κοψίματα από τη 40άδα των κορυφαίων μπλοκέρ στην ιστορία της Stoiximan GBL. Έχει 108, όσα και οι Πι Τζέι Μπράουν και Κώστας Παπανικολάου ενώ μπροστά του βρίσκονται ο Ντούσαν Γέλιτς και ο Τζον Πολ Σάσκι με 109.

* Ο Δημήτρης Μωραΐτης ήταν ο μοναδικός παίκτης που έφτασε σε διψήφια επίδοση στην «οικονομία» στη φετινή πρεμιέρα του Πρωταθλήματος. Είχε συντελεστή 10 καθώς «έγραψε» οχτώ ασίστ, ένα κλέψιμο και μία τάπα χωρίς να κάνει λάθος.

* Ο Ηρακλής είχε 13/29 τρίποντα στο παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola. Ήταν μόλις η 6η φορά στην ιστορία του στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα που είχε 13+ εύστοχα σουτ από την περίμετρο.

Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ

Δεν είναι λίγοι αυτοί που ενώνουν τις δύο φετινές ομάδες του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Θοδωρής Ζάρας, Γιώργος Φίλλιος από τη μία, Νίκος Τσιακμάς, Βασίλης Χρηστίδης και Κώστας Καμπουρίδης (στα τμήματα υποδομής του Δικεφάλου) από την άλλη. Το κεντρικό πρόσωπο αυτής της συνάντησης όμως είναι ο Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Σλοβένος ήρθε στα… prime του ως αθλητής για λογαριασμό του αυριανού αντιπάλου του, τον οποίο υπηρέτησε και ως προπονητής. Ο Ζντοβτς έπαιξε στη Stoiximan GBL με τα κυανόλευκα από το 1993 ως το 1997 μετρώντας 92 παιχνίδια σε αυτήν –είναι στην 11η θέση της σχετικής λίστας. Παράλληλα πέρασε από τον πάγκο του Ηρακλή της περιόδου 2005-06, το τέλος της οποίας όμως τον οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Α2. Με τον Σλοβένο ωστόσο είχε σημειώσει τις πέντε από τις οχτώ νίκες του σε εκείνη την περίοδο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Συνολικά 104 αγώνες έχουν καταγραφεί στην ιστορία μεταξύ των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης και τον ΠΑΟΚ να έχει σημαντικό προβάδισμα. Ως γηπεδούχος μετράει εννιά συνεχόμενες νίκες αφού το τελευταίο διπλό του Ηρακλή ήταν εκείνο της περιόδου 2000-01 όταν επικράτησε με 85-83.

Τα τελευταία πέντε παιχνίδια με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ…



2004-05: 76-68

2005-06: 91-88

2010-11: 78-59

2020-21: 79-72

2021-22: 72-69



Οι νίκες τους στην Α’Εθνική (από το 1963-64)…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 66 38 ΜΕ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΤΟΝ ΠΑΟΚ 45 8

Οι νίκες τους στη Stoiximan GBL (από το 1992-93)…