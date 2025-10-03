Ολυμπιακός: Εκτός της λίστας των 8 ξένων ο Κίναν Έβανς!

Ο Ολυμπιακός δήλωσε 8 παίκτες στη λίστα ξένων σήμερα στον ΕΣΑΚΕ και σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA απουσιάζει το όνομα του Κίναν Έβανς παρότι θεωρείται ότι σύντομα θα είναι έτοιμος ιατρικά.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην Stoiximan Basket League, με τους «ερυθρόλευκους» να δηλώνουν την λίστα των οκτών ξένων παικτών που θα αγωνιστούν στις εγχώριες διοργανώσεις.

Παρά το γεγονός πως ο Κίναν Έβανς παρουσιάζεται έτοιμος ιατρικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να τον κόψει από την λίστα των ξένων. Να σημειώσουμε πως καθε ομάδα έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και δυο στον δεύτερο γύρο.

Θυμίζουμε ότι ο Κίναν Έβανς το τελευταίο διάστημα βρίσκεται εκτός προπονήσεων λόγω τραυματισμού στην δεξία επιγονατίδα, με τον Αμερικανό άσο να απουσιάζει από τις δυο πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις των «ερυθρολεύκων» στην Euroleague.

Αναλυτικά η 8άδα των ξένων του Ολυμπιακού:

Φουρνιέ, Νιλικίνα, Λι, Ουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, ΜακΚίσικ, Χολ