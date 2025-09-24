Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν καλύτερη από τον Ερυθρό Αστέρα, από το πρώτο δεκάλεπτο ξέφυγε στο σκορ και με το τελικό 89-67 πέρασε στον τελικό του Super Cup.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ερυθρός Αστέρας αναμετρήθηκαν στον ημιτελικό του VTB Super Cup. Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη μπήκε πολύ καλύτερα στο παρκέ και κατάφερε να πάρει διαφορά 11 πόντων από το πρώτο δεκάλεπτο (19-30). Στην δεύτερη περίοδο ο Ερυθρός κατάφερε να μειώσει στους 8 (39-47). Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν άλλαξε η εικόνα του αγώνα (55-64) και στην τελευταία περίοδο η ΤΣΣΚΑ... πάτησε το γκάζι και τελικά επικράτησε με 89-67.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Ζαν Σαρλ με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ, ενώ ο Ούκοφ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ο Ντόμπριτς μέτρησε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Μονέκε τελείωσε το ματς με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 39-47, 55-64, 67-89

Τα στατιστικά του αγώνα.