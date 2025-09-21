Πολύ κατώτερος των περιστάσεων ο ΠΑΟΚ γνώρισε εύκολη ήττα από την Μπούρσασπορ με 92-73, μένοντας έτσι εκτός ομίλων του BCL για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συνεχίζει στους ομίλους του FIBA Europe Cup ο Δικέφαλος.

Παρουσιάζοντας κακή εικόνα από το ξεκίνημα του αγώνα, με έλλειψη συγκέντρωσης και δίχως να φανεί ποτέ ανταγωνιστικός, ο ΠΑΟΚ υπέκυψε αμαχητί στην Μπούρσασπορ, η οποία έφτασε ως το +32 και επικράτησε χωρίς να συναντήσει κάποια αντίσταση. Στον τελικό της Τρίτης (23/9, 16:30) η τουρκική ομάδα θα παίξει με την Αντβέρπ για το ένα από τα τρία εισιτήρια για τους ομίλους του BCL.

Ο Τόμας Ντίμσα ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 18 πόντους (4/8 τρίποντα), όντας και ο μόνος διψήφιος. Στους 9 πόντους ο Κλίβελαντ Μέλβιν, όσους έβαλε και ο Κέι Τζέι Τζάκσον αλλά με πολλά άστοχα σουτ (1/8διπ., 1/5τρ.). Για τους νικητές ο Μπεκ Ακίν πέτυχε 22 πόντους (4/5διπ., 4/7τρ.), με τον άλλοτε παίκτη του Ηρακλή, Μπράντον Τσίλντρες να έχει 19 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Κυνηγούσε από νωρίς ο ΠΑΟΚ, βρέθηκε πίσω με 28 πόντους

Παρότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με σουτ του Μουρ (0-2) είδε στη συνέχεια την Μπούρσασπορ να δημιουργεί επιμέρους σκορ 11-2 χάρη και στα δύο κολλητά τρίποντα του Άκιν. Οι «απρόμαυροι» έδειχναν εκτός κλίματος και έτσι η τουρκική ομάδα με ακόμα δύο τρίποντα από Άκιν και Κινγκ ανέβασε τη διαφορά στο 22-9. Τα λάθη (6) και η αστοχία (4/16 σουτ) έφεραν την Μπούρσασπορ στο +21 στο τέλος της πρώτης περιόδου (30-9).

Οι φωνές του Γιούρι Ζντοβτς έπιασαν τόπο, καθώς οι παίκτες του με τον Ντίμσα και τον Σλαφτσάκη μείωσαν αρχικά σε 32-17 και ακόμα περισσότερο με το τρίποντο του Φίλλιου σε 38-26. Οι ελπίδες όμως για σταδιακή επιστροφή του ΠΑΟΚ έσβησαν σε εκείνο το σημείο. Στα 4 εναπομείναντα λεπτά της δεύτερης περιόδου ο Δικέφαλος δεν σκόραρε ούτε από τις βολές, έχασε ξανά τη συγκέντρωσή του και η Μπούρσασπορ με τον Τσίλντρες και τον Κρόφορντ εκτόξευσε τη διαφορά στο +28 και στο 54-26 του ημιχρόνου.

Ως το +32 η Μπούρσασπορ, δεν μπόρεσε να απειλήσει ο ΠΑΟΚ

Μέλβιν και Μουρ προσπάθησαν να συμμαζέψουν την κατάσταση (61-34), όμως οι Τσίλντρες και Κόνοντσουκ έγραψαν το 66-34 για τη μέγιστη απόσταση στο ματς (+32). Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίεζαν για να κατεβάσουν τη διαφορά, αλλά η εικόνα του αγώνα δεν άλλαζε. Η τουρκική ομάδα διατηρούσε εύκολα τον πλήρη έλεγχο, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 74-46.

Με τα τρίποντα των Ιατρίδη και Ντίμσα (2) ο ΠΑΟΚ πήρε μια ανάσα, μειώνοντας σε 78-55 και απέκτησε ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση μετά τις επιθετικές πρωτοβουλίες του Τζάκσoν για το 82-64 στο 34'. Ωστόσο, ο χρόνος δεν ήταν σύμμαχος του Δικεφάλου και ο Ακίν με ακόμα ένα τρίποντο διαμόρφωσε το 88-64 στο 36', με τα τελευταία λεπτά να απoκτούν καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα...

Τα δεκάλεπτα: 30-9, 54-26, 74-46, 92-73

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.