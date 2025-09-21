H Αντβέρπ νίκησε την Ρετζιάνα στο ουδέτερο Σαμόκοφ με 81-78 και θα αναμετρηθεί με το ζευγάρι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπούρσασπορ με φόντο τους ομίλους του BCL.

Παρά το γεγονός ότι ήταν το αουτσάιντερ της αναμέτρησης, η Αντβέρπ πραγματοποίησε μία μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Ρετζιάνα του Δημήτρη Πρίφτη και με 81-78 πήρε την πρόκριση για τον... τελικό εισόδου στους ομίλους του BCL.

Κορυφαίος της αναμέτρησης για τους νικητές ο Μάρεϊ με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ χαρακτηριστικό για τους Βέλγους είναι ότι πέτυχαν 81 πόντους με μεγάλη επιθετική πολυφωνία, την ίδια στιγμή που από την ιταλική ομάδα ξεχώρισαν οι Κόπειν (17π.) και από κοντά οι Μπάρφορντ (15π.) και Ετσενίκε (12π.).

Μετά την μεγάλη πρόκρισή της, η Αντβέρπ περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπούρσασπορ (16:30), στο ζευγάρι που θα συνθέσει τον τελικό... πρόκρισης στους ομίλους του BCL.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 44-38, 70-53, 81-78

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.