Ξυπνούν μνήμες για την ΑΕΚ κόντρα στη Βαρέζε

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, πηγαίνοντας συγκεκριμένα στο 1968. Τη χρονιά που η Ένωση κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων, όμως για να το πετύχει τότε χρειάστηκε να προκριθεί εις βάρος της Βαρέζε σε ένα ιστορικό και παράλληλα αγχωτικό παιχνίδι.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Για το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» ετοιμάζεται η «Βασίλισσα». Στην πρεμιέρα των αγώνων, στο Κ.Γ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», για ευχάριστο λόγο προφανώς, «ξυπνούν μνήμες».

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (Παρασκευή, 19/09, 20:00) μία ομάδα με την οποία τη συνδέει… 57 ετών ιστορία, τη Βαρέζε!

Στις 14 Μαρτίου1968, η ΑΕΚ νίκησε 72-52 την πανίσχυρη τότε (Ίνις) Βαρέζε μπροστά σε 50.000 θεατές στο Καλλιμάρμαρο, ανατρέποντας το 78-60 του πρώτου αγώνα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον Τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων, το οποίο και κατέκτησε.

Τότε, ήταν ο Γιώργος Τρόντζος, που με τη θρυλική ραβέρσα του πέτυχε το καλάθι πρόκρισης. H περίφημη -μετά από εκείνη την απώλεια- Βαρέζε κατέκτησε 5 Κύπελλα Πρωταθλητριών, έως το 1976!».

Το πρόγραμμα των αγώνων

Αύριο, Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου

16:00 Πανιώνιος- Καρδίτσα Ιαπωνική

20:00 ΑΕΚ- Pallacanestro Varese

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

16:00 Καρδίτσα Ιαπωνική- ΑΕΚ

20:00 Πανιώνιος- Pallacanestro Varese